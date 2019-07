Alonso ne reviendra pas en F1 la saison prochaine

Il était pressenti pour reprendre du service l'année prochaine, pourtant Fernando Alonso (38 ans) a décidé de se mettre lui-même hors compétition.

"Ce qui s'offre à moi depuis quelques années n'est pas assez attrayant", a déclaré l'Espagnol à l'agence de presse espagnole EFE. "Pour moi, la Formule 1 a été exceptionnelle mais aujourd'hui je n'y trouve pas les challenges dont j'ai besoin. J'ai toujours choisi quand, où et comment je voulais courir, dans le but de me rendre heureux. Je ne laisse pas les portes ouvertes intentionnellement dans l'espoir que quelqu'un m'appelle. Je prends des décisions à partir de ce qui me rend heureux." Une sortie qui intervient alors que des rumeurs l'annonçait chez McLaren la saison prochaine.

Avec à priori aucune place disponible chez Mercedes, Ferrari ou Red Bull, le double champion du monde devrait rester en dehors du circuit et se concentrer sur quelques épreuves d'Indycar.