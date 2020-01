Alfa Romeo Racing : L'écurie suisse accueille comme pilote de réserve Robert Kubica

Kubica n’arrive pas chez Alfa Romeo Racing les mains vides

Robert Kubica n’en a pas tout à fait terminé avec la Formule 1. Gravement blessé avant le début de la saison 2011, le pilote polonais a fait un retour remarqué mais pauvre en résultats avec l’écurie Williams en 2019. Remplacé par Nicholas Latifi pour la saison prochaine, celui qui a une victoire à son palmarès va renouer avec l’équipe de ses débuts, Sauber. En effet, la formation suisse, qui évolue depuis 2019 sous le nom Alfa Romeo Racing, a officialisé l’arrivée de Robert Kubica comme pilote de réserve pour la saison qui débute en mars prochain en Australie et qui sera composée de 22 rendez-vous jusqu’en décembre prochain.Cette arrivée du pilote polonais est liée à un autre événement pour l’écurie basée à Hinwil. En effet, le pétrolier polonais PKN Orlen s’est engagé comme co-partenaire titre de Sauber aux côtés du constructeur italien Alfa Romeo. La formation suisse sera donc officiellement connue sous le nom « Alfa Romeo Racing Orlen » pour la saison 2020. « Je suis vraiment heureux de débuter ce nouveau chapitre dans ma carrière alors que je rejoins Alfa Romeo Racing, a déclaré Robert Kubica, qui devrait combiner ce rôle avec un baquet de titulaire en DTM avec BMW. Cette équipe a une place particulière dans mon cœur et je suis heureux de revoir des visages connus que j’ai pu croiser lors de mes années passées à Hinwil. L’époque et les circonstances sont bien évidemment différentes mais je suis certain que je vais y retrouver la même détermination et la même faim de résultats. Je suis impatient à l’idée d’aider l’écurie à faire un nouveau pas en avant. » En cas de souci pour Kimi Räikkönen ou Antonio Giovinazzi, Robert Kubica serait alors appelé en renfort par Alfa Romeo Racing.