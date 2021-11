Alfa Romeo Racing : Le rachat de l'écurie par Andretti Autosport enterré

La famille Andretti ne fera finalement pas son retour en Formule 1. Depuis plusieurs mois, le paddock bruissait de rumeurs concernant le rachat de Sauber, engagée dans la discipline sous le nom Alfa Romeo Racing, par Andretti Autosport. Un changement de propriétaire qui se serait alors accompagné de l’arrivée du pilote américain Colton Herta aux côtés de Valtteri Bottas, qui a d’ores-et-déjà signé pour 2022. Toutefois, les négociations en cours ont finalement échoué et, en marge de l’annonce du recrutement de Devlin DeFrancesco pour la saison 2022 d’IndyCar aux côtés de Romain Grosjean, Alexander Rossi et Colton Herta, Michael Andretti a assuré que l’échec n’est pas lié à d’éventuelles difficultés financières. « J'aimerais simplement mettre un terme à certaines rumeurs selon lesquelles l'accord est tombé à l'eau pour des raisons financières, a déclaré face à la presse le patron de l’écurie portant son nom. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Cela n'a rien à voir. »

Andretti était contraint de tout racheter

Pour justifier le fait que cette opération ne se fera pas, Michael Andretti a assuré que la question du contrôle de l’écurie a été un élément bloquant avec Longbow Finance, actuel propriétaire de Sauber. « Au dernier moment, les questions de contrôle ont changé, et c'est un accord dont nous avons dû nous retirer parce que nous ne pouvions pas l’accepter, a ajouté le patron d’Andretti Autosport. J'ai toujours dit que nous ne le ferions que si c'était bon pour nous, et au final, ce n'était pas bon pour nous. » A la question de savoir si l’écurie américaine devait racheter Sauber au lieu d’une prise de contrôle via une partie du capital, Michael Andretti a répondu : « En gros ». Un échec qui ne sonne toutefois pas le glas des ambitions de l’écurie américaine d’arriver en Formule 1. « Nos yeux vont toujours rester ouverts, a assuré le fils de Mario Andretti. Nous allons toujours chercher des opportunités là-bas... pas seulement là-bas, mais aussi dans d'autres formules, d'autres types de courses. » Le message est passé.