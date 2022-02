Alfa Romeo : La livrée définitive de la C42 présentée

Love at first sight. ♥️🖤 #C42 pic.twitter.com/Q1IDWlr3AZ

Beaucoup d’impatience chez Alfa Romeo

Le camouflage n’est plus de mise pour Alfa Romeo. Après un déverminage à Fiorano puis les trois premiers jours d’essais de pré-saison à Barcelone effectués avec une livrée particulière, l’écurie basée à Hinwil a levé le voile ce dimanche sur les couleurs que sa C42 arboreront tout au long de la saison 2022 de F1. La monoplace qui sera confié à Valtteri Bottas et Guanyu Zhou conserve les couleurs traditionnelles de la marque Alfa Romeo, c’est-à-dire le rouge et le blanc, mais a revu profondément sa livrée avec le soutien du centre de style de la marque. Une monoplace qui est essentiellement rouge avec le blanc qui s’affiche au bout du nez ainsi qu’au niveau du cockpit. Les racines italiennes de la marque sont également exprimées sur la face postérieure de l’aileron arrière. Le reste de la monoplace, autrement dit l’aileron avant et le soubassement arbore une couleur noire profonde qui rappelle le choix effectué par le motoriste d’Alfa Romeo, Ferrari.Directeur de l’écurie Alfa Romeo, Frédéric Vasseur ne cache pas que « le début de saison est toujours un moment excitant, durant lequel on présente le fruit du travail de plusieurs centaines de personnes pendant de longs mois ». Impatient de voir la C42 en piste, le dirigeant français affirme que son équipe est confiant à l’idée de voir l’équipe « faire un grand pas vers l’avant de la grille » grâce à sa nouvelle monoplace. Chef de file d’Alfa Romeo après son départ de Mercedes, Valtteri Bottas s’est dit « impressionné » par sa future machine. « Les essais nous ont permis de confirmer nos attentes concernant notre position dans la hiérarchie, les progrès faits avec la monoplace », a ajouté le Finlandais. Son coéquipier Guanyu Zhou, quant à lui, se dit « impatient d’être sur la grille de départ avec cette monoplace et de travailler avec l’équipe pour ramener les résultats espérés ». Une C42 que les deux pilotes titulaires vont également partager avec Robert Kubica, pilote de réserve, mais également Théo Pourchaire, qui devrait en prendre le volant à plusieurs reprises lors de séances d’essais libres.