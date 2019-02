Alfa Romeo: La C38 en bonne héritière du team Sauber

En ce premier jour d’essais officiels de pré-saison, Alfa Romeo Racing – ex-Sauber – a présenté sa monoplace 2019, baptisée C38 dans la lignée de ses grandes sœurs.

Un bolide sobre et classe dans sa livrée, comme dans ses courbes, avec un museau moins agressif que celui des concurrents. Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen seront chargés d’en faire bon usage cette saison.

Wait is over! ⏱ We warmly welcome our beloved #C38! #AlfaRomeoRacing⁰#GetCloser⁰#TheFutureRevealed pic.twitter.com/b29maFW1QG