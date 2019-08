C'est quasiment officiel, la F1 comportera 22 Grands Prix en 2020, record absolu.

Après 3 semaines d'absence, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end en Belgique. En parallèle, les instances ont décidé de dévoiler le calendrier de la prochaine saison, qui comportera 22 courses, au lieu de 21 cette année. Parmi les nouveautés, la présence du Grand Prix du Vietnam, à Hanoï, qui deviendra le 73e circuit parcouru par la plus prestigieuse des compétitions automobiles, mais également le retour sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, qui remplace celui d'Hockenheim en Allemagne.

Le calendrier doit encore être approuvé par la FIA, qui pourrait remettre certaines dates en question. Notamment celle du Grand Prix du Canada (14 juin) qui coïncide avec les 24h du Mans.

F1 2020 CALENDAR



✅ 22 races

✅ 7 back-to-back race weekends

✅ First ever race in Vietnam (5 Apr)

✅ A return to Zandvoort (3 May)



* Subject to FIA approval pic.twitter.com/zsejzCD8Iq