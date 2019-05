Une finale CSKA-Efes dimanche

Le CSKA Moscou s'est défait du Real Madrid vendredi (95-90), en demi-finales d'Euroligue. Les Moscovites étaient pourtant menés de 14 points dans le troisième quart.

Nando de Colo et Fabien Causeur finissent chacun meilleur marqueur de leur équipe, avec respectivement 23 et 18 points. Mais c'est donc le premier nommé qui jouera la finale dimanche, en conclusion du Final Four à Vitoria.

Le CSKA sera opposé à l'Efes, qui a surpris le Fenerbahçe - premier de la saison régulière - avec la manière lors de la première demie (92-73). Adrien Moerman termine à sept points et cinq rebonds, Rodrigue Beaubois à deux points, mais ce sont surtout Shane Larkin et Vasilije Micic qui ont guidé l'Efes vers la finale, avec 30 et 25 points.