Real Madrid : Trois ans de plus pour Guerschon Yabusele

Yabusele : « Une fierté de faire partie de cette équipe »

L’essai a été transformé pour Guerschon Yabusele. Relancé par l’ASVEL après avoir évolue avec plus ou moins de succès en Chine mais également en NBA avec les Boston Celtics, l’ailier fort de 26 ans, vice-champion olympique avec les Bleus à Tokyo l’été dernier, a trouvé sa place au sein de l’effectif du Real Madrid. Aux côtés de ses compatriotes Fabien Causeur, Thomas Heurtel et Vincent Poirier, celui qui est surnommé « Dancing Bear » émarge à 11,5 points de moyenne avec les Merengues depuis le début de la saison. Débarqué en Espagne avec un contrat portant sur la seule saison 2021-2022, Guerschon Yabusele va rester à Madrid pour quelques années de plus. En effet, le club espagnol a annoncé par l’intermédiaire d’un communiqué que le natif de Dreux est désormais engagé jusqu’en 2025, soit trois ans de plus par rapport au contrat initial.Pour le joueur de 26 ans, « prolonger signifie beaucoup ». « Je profite de Madrid et du club, a confié Guerschon Yabusele dans un entretien accordé au site officiel du Real Madrid. Etre ici a été très amusant jusqu'à aujourd'hui, je suis ainsi très heureux de rester trois ans de plus. » Assurant que « c'est une fierté de faire partie de cette équipe », l’ailier fort international français affirme être « très heureux de rester ici » et avoir pu compter sur le soutien de ses compatriotes dans son intégration. « Ils m'aident chaque jour pour chaque chose dont j'ai besoin ou que je ne comprends pas sur le parquet, ils sont toujours là pour m’aider, ajoute Guerschon Yabusele. Surtout mes trois coéquipiers français, qui sont en Espagne depuis plus longtemps, dont deux au Real. » Avec trois ans de plus sous les couleurs de la « Casa Blanca », le natif de Dreux entend « progresser », « gagner tout ce qui se présente sur notre chemin, être meilleur ».