Real Madrid : Causeur prolonge jusqu’en 2024

Me siento muy orgulloso, feliz, afortunado por tener la oportunidad de llevar este escudo 2 años más.Mi familia y yo estamos en el lugar que siempre hemos querido estar. Gracias a todos los madridistas por sus mensajes de cariño. A por muchos títulos más. 🤍💜 Mais Vincent Collet ne l'a pas retenu dans le groupe de 17 joueurs qui va préparer l'Euro.

Arrivé au Real Madrid en 2017 en provenance de Bamberg (Allemagne), Fabien Causeur va y rester au moins jusqu’en 2024. Le meneur (ou arrière) de 35 ans a prolongé son contrat ce jeudi avec les Merengue, lui dont le bail était arrivé à échéance le 30 juin. « Je me sens très fier, heureux, chanceux d'avoir l'opportunité de porter ce maillot pendant encore deux ans. Ma famille et moi sommes à l'endroit où nous avons toujours voulu être. Merci à tous les Madrilènes pour leurs messages d'amour. A bientôt pour d'autres titres », a écrit le natif de Brest sur Twitter au moment où le Real Madrid a annoncé sa prolongation. Pourtant, cette nouvelle signature était loin d'être acquise il y encore quelques semaines, lorsque les rumeurs annonçaient son départ. Il s'était d'ailleurs confié à ce sujet dans L'Equipe, juste après avoir remporté le championnat d'Espagne en ayant un rôle prépondérant. "En pleine saison, alors que je jouais bien, j'ai entendu ce qu'il se disait. En tant que pro, tu as toujours un ego énorme, tu le prends mal. Tu aimerais plus de communication, mais c'est le business. (...) Je ne sais pas si les rumeurs qui annoncent désormais qu'ils veulent me prolonger sont vraies.Mais si je dois partir, je partirai fier, en sachant que je n'ai pas uniquement gagné le respect de mes coéquipiers, mais aussi celui de tous les Madridistas. Le foot reste la référence, mais je continue à mettre mon grain de sel chaque année pour qu'on se souvienne de moi ", a déclaré Causeur, passé également par Le Havre, Cholet et Vitoria.