Nando De Colo troisième meilleur marqueur des Coupes d’Europe

Avec Cholet, Valence, le CSKA Moscou et Fenerbahce

Il n’est peut-être pas le plus connu des basketteurs français car sa carrière NBA s’est limitée à 125 matchs et 7,5 minutes de jeu en moyenne entre 2012 et 2014, mais Nando De Colo devient saison après saison une légende du basket européen. Si l’on en croit le réputé journaliste grec Yannis Psarakis, le meneur (ou arrière) international français de 34 ans est tout simplement devenu jeudi le troisième meilleur marqueur de l’histoire des Coupes d’Europe de basket ! Auteur de 18 points lors la victoire de son équipe de Fenerbahce, sur le parquet de son ancien club, le CSKA Moscou, Nando De Colo a marqué 4 475 points sur la scène continentale au total.Nando De Colo a commencé sa carrière européenne en 2007 avec Cholet en Eurocoupe, puis a atteint la finale de l’Eurochallenge la saison suivante, toujours avec le CB. Il est ensuite parti à Valence où il a joué l’Eurocoupe pour sa première saison (190 points) puis a disputé l’Euroligue la saison suivante (191) et de nouveau l’Eurocoupe en 2011-12 avec le club espagnol (181). Après son passage en NBA, le Nordiste a pris le chemin du CSKA Moscou, où il a cumulé 2496 points en cinq saisons d’Euroligue.Si bien que s’il poursuit sa saison d’Euroligue à un rythme de 11,8 points par match comme c’est le cas depuis le début de cette saison, il se retrouvera à moins de 100 points de Spanoulis et 130 de Galis à la fin des 34 matchs de saison régulière et pourrait donc devenir le meilleur marqueur de l’histoire des Coupes d’Europe si Fenerbahce va loin en play-offs. Ou sinon ce sera pour la saison prochaine, même si son contrat prend fin avec le club turc en juin 2022. Mais la carrière de Nando De Colo en Coupe d’Europe ne se résume pas qu’à des chiffres. Il a aussi (et surtout !) remporté des trophées et disputé des finales : finale de l’Eurochallenge avec Cholet en 2009, victoire en Eurocoupe en 2010 (élu dans le cinq majeur) et finale en 2012 avec Valence, et bien sûr victoire en Euroligue en 2016 (MVP de la saison régulière et du Final Four) et 2019 avec le CSKA Moscou ! Un grand du basket européen, tout simplement.