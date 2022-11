Monaco veut prendre la première place de l'Euroligue ce mardi

Ce mardi soir, l'AS Monaco Basket affronte le Fenerbahce pour le compte de la neuvième journée d'Eurloigue. Les Monégasques peuvent, en cas de victoire, prendre la tête de la compétition européenne en devançant leur adversaire de ce mardi. Les joueurs de la Principauté, impressionnants en Europe et en difficulté en championnat - battus par Limoges dimanche soir - voudront s'imposer pour la deuxième fois de l'année contre les Stambouliotes. En février dernier, les Monégasques s'étaient imposés 92-78 contre les Turcs lors de la 27ème journée de cette même compétition. Cependant, à l'époque, les joueurs de Fenerbahce n'étaient pas dans la même forme qu'en ce début de saison.

À domicile, les Monégasques sont très solides et se sont imposés à six reprises lors de ses huit derniers matchs à la maison. Dans la Salle Gaston Medecin, Monaco a remporté toutes ses rencontres d'Euroligue et sera favori de la rencontre, même si le bilan à l'extérieur de son adversaire est loin d'être mauvais. Toutes compétitions confondues, les Turcs n'ont été battus que par le FC Barcelone (81-80) cette saison.

Après la victoire contre Baskonia, l'entraîneur serbe de l'AS Monaco, Sasa Obradovic, a tout de même prévenu que son équipe n'était pas imbattable.