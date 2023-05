Monaco : le prince Albert II fou de joie pour la Roca Team, qualifiée pour le Final Four d'Euroligue

Le Prince Albert II ne pouvait contenir sa joie après le superbe exploit de Monaco en Euroligue. La Roca Team a réussi à venir à bout du Maccabi Tel-Aviv (97-86) mercredi soir. Un succès synonyme d'accession au Final Four de l'Euroligue. Présent dans les tribunes, le Prince Albert II était en feu suite à cet exploit de la Roca Team, qui devient la première équipe française qualifiée pour le Final Four depuis l'Asvel en 1997. Ce dernier a assuré que désormais, il allait falloir compter également avec le basket en Principauté, lui qui n'a pas manqué de rappeler que le club était encore en troisième division il y a dix ans.

"Un des matches les plus historiques. C'est extraordinaire. C'était un match difficile nerveusement, mais d'une intensité exceptionnelle. Les deux équipes étaient belles et on s'attendait à ce que ce soit très disputé. On a su bien gérer les moments forts et ne pas tomber dans une trappe. J'ai eu un frisson, j'ai appréhendé quand on a commencé à faire des fautes à cinq minutes de la fin. Mais le résultat est extraordinaire. C'est bien pour le basket français et magnifique pour Monaco. C'est une belle vitrine pour nous. Le club était en troisième division il y a encore dix ans. Personne n'y croyait ou n'aurait pu imaginer une telle trajectoire. À Monaco, il y avait le foot. Désormais il faudra compter également sur le basket. Je ferai tout mon possible pour être au Final Four en Lituanie", a confié le Prince Albert II, qui espère donc bien pouvoir aller supporter la Roca Team en Lituanie lors de ce Final Four.