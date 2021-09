Maccabi Tel-Aviv : Lessort signe deux mois

Un septième club en sept ans pour Lessort

A trois jours du coup d’envoi de la saison 2021-22 d’Euroligue, Mathias Lessort a trouvé un club. L’ailier fort (ou pivot) international français, qui fêtera ses 26 ans mercredi, était sans club depuis son départ de Monaco en fin de saison passée, après le triomphe en Eurocoupe. Mais ce lundi, le Maccabi Tel-Aviv a annoncé l’arrivée du Martiniquais pour les deux prochains mois, en tant que pigiste médical du Croate Ante Zizic, blessé. «», s’est réjoui le joueur aux 26 sélections en équipe de France. « Nous sommes très heureux de faire venir un autre joueur qui nous aidera pour le début de la saison. C’est un joueur d’Euroligue expérimenté qui saura s’adapter rapidement aux besoins de l’équipe », a réagi de son côté le coach du club israélien, Yannis Sapropoulos.Le Maccabi Tel-Aviv, six fois vainqueur de l’Euroligue (ou Suproligue) mais seulement treizième de la saison régulière la saison passée (14 victoires – 20 défaites), sera le septième club de la carrière de Mathias Lessort, après Chalon (2014-16), Nanterre (2016-17), l’Etoile Rouge de Belgrade (2017-18), Malaga (2018-19), le Bayern Munich (2019-20) et donc Monaco (2020-21).La saison passée, avec Monaco, il a tourné à 11 points et 5,7 rebonds en Jeep Elite et 12,5 points et 6,1 rebonds en Eurocoupe. Hasard du calendrier, les deux premiers matchs du Maccabi en Euroligue se dérouleront contre deux de ses anciens clubs : jeudi contre le Bayern et le 7 octobre contre l'Etoile Rouge.