Lattes-Montpellier franchit les barrages

Il y aura trois clubs français cette saison en Euroligue féminine. Lattes-Montpellier a décroché son billet pour la C1 en éliminant l'Olympiakos en barrage, pour rejoindre l'Asvel et Bourges au tour principal.

Déjà victorieuses à l'aller (63-66), les Héraultaises n'ont pas tremblé au retour face aux Grècques (86-67). Stéphanie Mavunga a survolé la rencontre avec 28 points et 13 rebonds.

Nos Gazelles sont qualifiées en EuroLeague Women pour le plus grand bonheur de nos fans, de nos partenaires, de nos bénévoles et tous ceux qui nous suivent ! Merci à elles, à vous ! La saison est lancée ! Let's Go !



