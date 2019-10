L'Asvel s'incline à Schio

Défaite de l'Asvel ce jeudi face à Schio (69-59), dans le cadre de la troisième journée de l'Euroligue féminine. Les Lyonnaises sont sixièmes du groupe B, avec deux défaites et une victoire au compteur.

Supérieures lors du seul second quart-temps, les championnes de France ne sont jamais parvenues à prendre la mesure de leurs adversaires italiennes. Ces dernières font la belle opération comptable et grimpent à la 4e place de la poule, avec cinq points, soit un de plus que les Lyonnaises.

Le 6 novembre, l'Asvel affrontera le leader de ce groupe B, l'Euroleasing Sopron.