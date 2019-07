L’Asvel débutera par l’Olympiakos

Le calendrier de la saison prochaine en Euroligue est tombé. Et pour Lyon-Villeurbanne, premier club français à disputer la compétition depuis Strasbourg et Limoges en 2016, il n’y aura pas de temps de chauffe. L’Asvel de Tony Parker, invitée pour deux saisons, débutera le 3 octobre, sur son parquet de l’Astroballe, par une confrontation face à l’Olympiakos Le Pirée.

La première journée verra également le Real Madrid affronter le Fenerbahçe Istanbul, qu’ont rejoint cet été les internationaux tricolores Nando De Colo et Léo Westermann. Le CSKA Moscou, tenant du titre, se déplacera quant à lui à Valence tandis que l’Anadolu Efes Istanbul, finaliste, accueillera le FC Barcelone. Voilà, donc, pour les principales affiches.

Deux matches à l'Astroballe pour commencer

La "Green Team", qui a perdu A.J. Slaughter mais a notamment recruté Edwin Jackson et Antoine Diot, n’aura que des chocs à disputer. Elle enchainera ainsi le 10 octobre, toujours à domicile, par la réception de l’autre géant grec, le Panathinaïkos Athènes, avant de se déplacer la semaine suivante dans la salle du Bayern Munich, qui dispose aussi d’une wild-card.

L’objectif pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic sera avant tout de faire bonne figure et d’apprendre, la course au top 8 et aux playoffs étant particulièrement relevée. A noter que si Paris était candidate à l’organisation du Final Four 2020, c’est finalement la ville de Cologne qui accueillera le dernier carré de cette édition de l’Euroligue, du 22 au 24 mai prochains.