Fenerbahce: Lauvergne forfait pour le Final Four

Blessé, l'intérieur français, Joffrey Lauvergne, ne disputera pas le Final Four de l'Euroligue (du 17 au 19 mai) cette saison, avec son club, Fenerbahce. En effet, son entraîneur, Zeljko Obradovic, après la défaite du Fener en championnat, le 4 mai dernier, face à Banvit (70-78, 29e journée de Super Ligi), avait annoncé que l'ancien joueur des Chicago Bulls ne disputerait pas le dernier carré européen.

"Tout ce que nous savons, c’est que Joffrey Lauvergne ne participera pas au Final Four et que c’est plus ou moins la même chose pour Gigi Datome", a déclaré Obradovic à l'issue de la rencontre, devant les médias.

Touché à la cheville depuis février dernier, le Français ne s'est donc pas encore remis de sa blessure, lui qui en 22 matches d'Euroligue cette saison, possède une moyenne de 8,5 points, 3,6 rebonds et 1,8 passe en 18 minutes de jeu.