Euroligue/Eurocoupe : La saison 2019-20 ne reprendra pas

L'ASVEL retrouvera l'Euroligue l'an prochain



Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED

— Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) May 25, 2020

Le suspense n'était plus vraiment là. Ce lundi, à l'issue d'un comité exécutif de l'organisation, l'Euroligue, interrompue depuis le 6 mars dernier et la 28eme journée, a officiellement été annulée et n'ira donc pas à son terme pour cette saison 2019-20, en raison de la pandémie de coronavirus. Cette annulation avait été proposée par le président de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, Jordi Bertomeu. Ce dernier a justifié cette décision par les nombreuses difficultés que rencontre désormais l'épreuve, comme par exemple les restrictions aux frontières et les différentes stratégies de déconfinement des dix pays concernés par le Top 16 de l'Euroligue.qui comporte 18 équipes. De plus, les différentes formations n'ont pas forcément la même forme, d'autant plus que certains championnats, comme l'Allemagne ou encore l'Italie, pourraient reprendre, contrairement à d'autres, comme la Jeep Elite en France.L'hypothèse de disputer les dernières rencontres en Lituanie n'a donc pas non plus été retenue. Le communiqué indique notamment : « La programmation d'un camp d'entraînement réduit par rapport au minimum de trois semaines approuvé précédemment entraînerait un risque accru de blessures pour les joueurs. Pour des raisons d'intégrité sportive, toutes les modifications du système de compétition, y compris un nombre réduit d'équipes, ont été rejetées.pour tout joueur, entraîneur ou arbitre dont le test est positif pour le Covid-19. Par conséquent, au cours des deux derniers mois et demi, la garantie nécessaire que les concours pourraient être organisés régulièrement en juillet n'a pas été obtenue. » Outre l'Euroligue, l'Eurocoupe, où Monaco avait composté son ticket pour les quarts de finale, est également annulée. L'an prochain, l'ASVEL retrouvera l'Euroligue dès le 1er octobre et Monaco sera de nouveau en Eurocoupe, à partir du 30 septembre.