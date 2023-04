Euroligue : une nouvelle fois battu, l'ASVEL finit sur une mauvaise note sa saison européenne

Pour la treizième fois d'affilée de la saison, l'ASVEL s'incline en Euroligue. Battus 71-88 par l'Atla Berlin, les coéquipiers de Nando De Colo terminent leur campagne européenne avec seulement huit victoires enregistrées.

Une deuxième mi-temps complètement ratée

Si les Villeurbannais sont parvenus à rentrer au vestiaire avec un court retard de deux points, les Allemands ont décidé de mettre la machine en route dès la reprise. Avec un 12-2 en début de troisième quart-temps, l'ASVEL ne reviendra jamais dans la rencontre par la suite. Même les multiples temps-morts pris par T.J Parker n'ont pas aidé l'ASVEL à se remettre sur de bons rails. Sans forcer, Berlin s'impose et inflige une treizième défaite d'affilée aux Rhodaniens. C'est donc par la petite porte que sort l'ASVEL en Euroligue, avec une dernière place au classement. Toujours dans la course pour réaliser le triplé (Championnat, Coupe de France et Leaders Cup), ils doivent absolument se remobiliser très vite.