Euroligue : L'ASVEL obtient sa licence A

Une place assurée pour dix ans



✍ Le Board de l’@EuroLeague a officiellement annoncé que LDLC ASVEL sera détenteur d’une Licence A à partir de la saison prochaine, sous réserve de l'approbation officielle de l'AG des actionnaires de l'ECA prévue en juillethttps://t.co/q8qKCdoCoO#LDLCASVEL #EuroLeague

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 18, 2021

« LDLC ASVEL parmi les grands ». Par ces quelques mots titrant un communiqué paru ce vendredi soir sur son site, le club villeurbannais savoure une très grande annonce.. L’ASVEL a obtenu de la part des membres du bureau exécutif d'Euroligue Commercial Assets (ECA) une licence A, sous réserve de l’approbation officielle de l’Assemblée Générale des actionnaires de l’ECA en juillet. Celle-ci lui permettra de se frotter pendant encore de longues années aux meilleures équipes du continent telles que le FC Barcelone, le Real Madrid, le vainqueur de la dernière édition, l’Anadolu Efes, et bien d’autres.Ce billet pour jouer la compétition les dix prochaines années était toutefois dans les tuyaux. « Onze clubs ont actuellement cette licence de dix ans, on aimerait en avoir dix-huit. On a donné une wild-card de deux ans à ASVEL et au Bayern Munich. L’évolution naturelle, c’est qu’ils aient cette licence A », clamait il y a quelques mois le président de l’Euroligue, Jordi Bartomeu. Des paroles qui prennent forme puisque le Bayern Munich, quart de finaliste de l’édition 2020-2021, a également obtenu la Licence A. Tony Parker, président de l’ASVEL et frère de TJ, qui remplit la fonction d’entraineur de l’équipe, s’est réjoui dans le communiqué du club de ce « grand jour ».Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à la construction du projet. Tout le monde a travaillé dur, en équipe, pour remplir cet objectif, et ce n’est pas maintenant que nous allons relâcher nos efforts, bien au contraire.» 15eme et 14eme des deux dernières éditions, l’ASVEL veut continuer de rêver et aller titiller les cadors du Vieux Continent. La saison prochaine, les pensionnaires de l’Astroballe sera accompagnés par Monaco sur le devant de la scène européenne. La Roca Team a obtenu son billet suite à son titre cette saison en Eurocoupe.