Euroligue (J26) : Défaite rageante pour Monaco

Un bon Lauvergne à Kaunas

Monaco sortait de plusieurs sorties convaincantes en Euroligue ponctuées par deux succès consécutifs hors de ses bases. Chez le Panathinaikos (83-91) ainsi que dans la salle de l'Etoile Rouge de Belgrade (80-91), portant à cinq le nombre de victoires consécutives acquises à l'extérieur sur la scène européenne par la Roca Team. Néanmoins,. Deux semaines après avoir concédé un revers en prolongation face au leader de l'Euroligue, le Real Madrid (84-90), Monaco s'est une nouvelle fois incliné devant son public contre Zilgiris Kaunas (82-83).Un résultat rageant au vu de l'écart infime, a fortiori parce que. Par ailleurs, l'écart de dix unités en faveur de Monaco à la pause laissait présager d'une seconde partie de match tranquille, à condition toutefois de ne pas laisser les Lituaniens reprendre espoir. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire la lanterne rouge de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Grâce entre autres à une meilleure adresse au shoot (64.5% contre 55.3% pour Monaco) et à une présence plus active sous les paniers (28 rebonds au total pour Kaunas).Bien qu'ils ont fini co-meilleurs marqueurs du match avec 18 points chacun, les Américains Mike James et Dwayne Bacon n'ont pas suffi. En face, le pivot français de 2m11, Joffrey Lauvergne, passé notamment par les Chicago Bulls en NBA, a fait mal avec ses 13 points, 2 rebonds et 2 passes en 19 minutes sur le parquet. En 11eme position, l'ASM a manqué l'opportunité de s'immiscer dans le top 8.. Mais avant cela, ce dimanche, la Roca Team disputera le choc de Betclic Elite dans la salle de l'Asvel.