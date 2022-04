Euroligue (H/Quarts) : Des regrets pour Monaco

Lee avait donné l'avantage à Monaco

Les marqueurs monégasques :

EUROLIGUE (H) / QUARTS DE FINALE

Match 3 - Mardi 26 avril 2022



Mercredi 27 avril 2022



Monaco (FRA)

Les deux premiers matchs avaient été sans suspense, le troisième a tenu toutes ses promesses ! Alors que l'Olympiakos avait remporté le Match 1 71-54 et perdu le Match 2 72-96 à domicile, les Grecs se sont de nouveau imposés dans le Match 3, sur le parquet de Monaco, mais ils ont tremblé jusqu'à la fin., puis un éventuel Match 5 à domicile. La première mi-temps a été très serrée, les deux équipes prenant la tête tour à tour, mais jamais de plus de quatre points pour Monaco et de cinq points pour l'Olympiakos (41-45, mt).A la reprise, Monaco a tenu jusqu'à 51-51 (23eme), avant d'encaisser un 13-0 en cinq minutes, avec des tirs longue distance de Walkup et Vezenkov, et l'Olympiakos a finalement conclu le quart sur le score de 58-71. L'affaire semblait alors entendue en faveur des Grecs, et les Monégasques pouvaient commencer à s'économiser en vue du Match 4 dans deux jours.! Et Paris Lee s'est même offert le luxe d'égaliser à 2'41 de la fin (77-77) puis de donner l'avantage à son équipe (80-79) à 1'31 du buzzer. Mais Walkup et Vezenkov ont remis l'Olympiakos dans le droit chemin grâce à des lancers-francs (80-85), après des fautes de Léo Westermann, Mike James (sa cinquième, pour conclure un match décevant à 13pts mais 1/9 aux tirs) et Paris Lee. Bacon a ramené Monaco à 83-85 alors qu'il restait six secondes à jouer, mais les Grecs ont scellé leur victoire avec de nouveaux lancers-francs. La balle est désormais dans le camp du Pirée !Lee (8), Bacon (23), Thomas (15), Motiejunas (9), Andjusic (3), Hall (12), James (13)- Milan (ITA) : 77-65 >>> 2-1 dans la sérieMaccabi Tel Aviv (ISR) -: 76-87 >>> Le Real Madrid qualifié: 83-87 >>> 1-2 dans la sérieBayern Munich (ALL) -: 66-75 >>> 1-2 dans la série