Euroligue (H/Quarts de finale) : Monaco s'impose de peu face à l'Olympiacos et jouera un Match 5

Kevin Durant a dû apprécier le spectacle. Le joueur des Nets, présent à Monaco pour voir jouer son ami Mike James a vu la « Roca Team » tout donner pour garder intactes ses chances de voir Belgrade et le Final Four de l’Euroligue. Dos au mur après leur défaite sur ce même parquet de la Salle Gaston-Médecin ce mercredi, les joueurs de Sasa Obradovic ont su tenir tête à l’Olympiacos et arracher d’un rien un Match 5 dans la série. Les Grecs, sous l’impulsion de Kostas Papanikolaou (13 points, 5 rebonds), ont fait la course en tête durant l’essentiel du premier quart-temps mais Will Thomas (16 points) puis Dwayne Bacon (21 points) ont alors permis à Monaco de revenir à hauteur des Grecs. Un temps dominé par les Monégasques, le deuxième quart-temps a vu l’Olympiacos progressivement monter en puissance sous l’impulsion de Kostas Sloukas (19 points) et compter huit points d’avance avec un peu moins de trois minutes à jouer jusqu’à la pause.

Monaco a su répondre à l’Olympiacos

Au jeu des lancers francs puis grâce à un tir à trois points de Donta Hall (14 points, 10 rebonds), la « Roca Team » a réduit son déficit à seulement quatre longueurs au moment de retrouver les vestiaires. Le discours de Georgios Bartzokas à la mi-temps a dû être puissant car l’Olympiacos a lancé la deuxième moitié de la rencontre sur un tout autre rythme. A lui seul, Moustapha Fall (11 points, 8 rebonds) a permis au club du Pirée de prendre le large au tableau d’affichage, Sasha Vezenkov (17 points, 8 rebonds, 5 passes) ajoutant deux unités pour permettre à son équipe de compter alors onze points d’avance. L’état d’urgence a alors été lancé côté monégasque et Mike James (18 points, 6 rebonds) est venu conclure un 9-0 pour totalement relancer le club de la Principauté. Un 9-0 dans les deux dernières minutes du troisième quart-temps a alors permis à Monaco de reprendre l’avantage puis de virer en tête de quatre longueurs à dix minutes de la fin du match.

Monaco a tremblé mais l’emporte

Will Thomas a appuyé sur l’accélérateur mais l’Olympiacos, avec Thomas Walkup (6 points), a su revenir dans un dernier quart-temps plus défensif. La « Roca Team » s’en est alors remise à Dwayne Bacon pour rester au contact et reprendre un point d’avance avec 53 secondes encore à jouer. Ce dernier a alors manqué la balle de match, laissant à l’Olympiacos une chance de renverser la table et de s’assurer une place au Final Four. Mais Kostas Sloukas, parfaitement décalé, a manqué la cible à la toute dernière seconde, au plus grand bonheur du public de la Salle Gaston-Médecin, qui a vécu une victoire (78-77) pour son dernier match européen de la saison. Un succès qui permet à Monaco d’égaliser à deux partout dans cette série. La « Roca Team » retournera donc au Pirée la semaine prochaine pour un Match 5 décisif à plus d'un titre, avec l’envie de s’inviter à Belgrade pour conclure cette saison d’Euroligue en beauté.



BASKET - EUROLIGUE (H) / QUARTS DE FINALE

Match 4 - Vendredi 29 avril 2022

Bayern Munich - FC Barcelone : 59-52 >>> 2 victoires partout dans la série

Monaco - Olympiacos : 78-77 >>> 2 victoires partout dans la série