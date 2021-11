Euroligue (H/J9) : Monaco renoue avec la victoire face au Bayern Munich

🔥 La #RocaTeam était devant tout le long du match et s’impose de 2️⃣3️⃣ points 🆚 @FCBBasketball ✔️ Une solide prestation qui permet d’avoir un 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐟 (5-4) en @EuroLeague 🤩 pic.twitter.com/McXCnZke7c

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) November 12, 2021

Monaco n’a pas laissé le Bayern Munich revenir

BASKET - EUROLIGUE (H) / 9EME JOURNEE

Jeudi 11 novembre 2021

Vendredi 12 novembre 2021

Si l’ASVEL a renoué avec la défaite ce jeudi, Monaco a retrouvé le sourire en Euroligue ! Nettement dominés par l’Olympiacos, les joueurs de Zvezdan Mitrovic n’ont pas manqué le rendez-vous face au Bayern Munich sur leur parquet de la Salle Gaston-Médecin. Pendant les 40 minutes, jamais la « Roca Team » n’a lâché les rênes au tableau d’affichage face à des Bavarois pris de vitesse d’entrée par la précision à trois points de Léo Westermann (13 points). Will Thomas (13 points) s’est alors joint à l’effort du meneur international tricolore pour permettre au club de la Principauté de compter jusqu’à onze longueurs d’avance dans ce seul premier quart-temps. Les Bavarois, emmenés par Othello Hunter (14 points) ont fait passer un petit frisson dans la salle monégasque en revenant immédiatement à cinq longueurs mais l’ASM a su juguler ce retour de flamme munichois. L’entame du deuxième quart-temps a vu l’écart osciller entre sept et treize points mais Dwayne Bacon (16 points) est alors sorti de sa boîte pour permettre à Monaco de reprendre ses aises et repasser durablement au-dessus des dix points d’avance. C’est même avec une marge de douze longueurs que les Monégasques ont retrouvé leur vestiaire.Au retour sur le parquet, le Bayern Munich a fait de la résistance. Les coéquipiers de Vladimir Lucic (15 points) ont su serrer le jeu au niveau défensif pour bloquer Monaco à seulement 17 points durant les dix minutes du troisième quart-temps. Dans le même temps, les joueurs d’Andrea Trinchieri ont trouvé quelques solutions en attaque. Des efforts qui ont toutefois été insuffisant pour permettre au club allemand de réduire l’écart sur les Monégasques, qui ont abordé les dix dernières minutes de la rencontre avec le même avantage de douze points. Un dernier quart-temps qui a vu la « Roca Team » lâcher les chevaux des deux côtés du terrain. Ne laissant au Bayern Munich que quatre points en quasiment sept minutes, les coéquipiers de Danilo Andjusic (16 points) et Donta Hall (7 points, 8 rebonds) ont multiplié les vagues offensives pour atteindre les 20 points d’avance. Une limite en-dessous de laquelle les joueurs de Zvezdan Mitrovic ne sont retombés que deux fois avant de s’envoler définitivement au score. Monaco signe sa cinquième victoire en neuf matchs avec 23 points d’avance (94-71) pour remonter au huitième rang du classement et prolonge le doute d’une équipe du Bayern Munich battue pour la deuxième fois de suite.- Maccabi Tel-Aviv : 74-73- ASVEL : 73-67Alba Berlin - Anadolu Efes IstanbulPanathinaikos - Unics KazanFC Barcelone - Baskonia Vitoria-Gasteiz- Olympiacos : 84-78Fenerbahçe -: 43-68- Bayern Munich : 94-71- Zalgiris Kaunas : 95-82