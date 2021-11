Euroligue (H/J8) : Troisième victoire de suite pour l'ASVEL, tombeur de l'Unics Kazan

L’ASVEL dans le Top 3

BASKET - EUROLIGUE (H) / 8EME JOURNEE

Jeudi 4 novembre 2021

Vendredi 5 novembre 2021

Les deux défaites de suite sont de l’histoire ancienne pour l’ASVEL. Après avoir pris le meilleur sur le CSKA Moscou puis le Panathinaikos, le club rhodanien a signé une troisième victoire consécutive en Euroligue à l’occasion de la réception de l’Unics Kazan. Une rencontre face aux derniers finalistes malheureux de l’Eurocoupe que les joueurs de T.J.Parker ont bien entamé. Grâce à James Gist (6 points), David Lighty (19 points), Dylan Osetkowski (4 points) et Chris Jones (25 points), l’ASVEL a démarré par un 8-0 mais ce premier quart-temps a été une question de séries. L’écart entre les deux formations a joué au yo-yo mais, au terme des dix premières minutes, c’est bien l’Unics Kazan qui a viré en tête avec trois points d’avance. Un avantage que les coéquipiers de l’ancien Villeurbannais Tonye Jekiri (12 points, 6 rebonds) ont conservé pendant les sept premières minutes du deuxième quart-temps. Toutefois, l’ASVEL a haussé le ton et signé un 10-0 pour prendre l’avantage au score et atteindre la mi-temps avec trois petites longueurs d’avance.Au retour sur le parquet de l’Astroballe, les Rhodaniens ont peiné à creuser l’écart. Grâce notamment à Mario Hezonja (27 points, 6 rebonds), l’Unics Kazan a fait de la résistance pour ne pas voir l’écart dépasser les dix points. Toutefois, une nouvelle série de huit points inscrits consécutivement a permis à l’ASVEL de prendre onze points d’avance et même douze quelques secondes plus tard. Abordant le dernier quart-temps avec une marge de huit longueurs, les Villeurbannais ont frappé d’entrée pour repasser au-dessus de cette barre des dix points mais ça n’a pas duré très longtemps. La fin de match a été très tendue avec les joueurs de Kazan qui sont revenus à seulement deux points avec 48 secondes à jouer. Toutefois, profitant des tirs manqués d’Isaiah Canaan (10 points) et Lorenzo Brown, (12 points, 6 rebonds, 7 passes), l’ASVEL a récupéré des balles et, au jeu des lancers francs, a pu souffler. Un dernier tir à trois points réussi au buzzer pour Mario Hezonja fait échouer l’Unics Kazan à trois points des Rhodaniens (85-82). Un sixième succès en huit journées qui permet à l’ASVEL de s’installer provisoirement à la troisième place avec le même bilan que le FC Barcelone, battu ce jeudi par l’Olimpia Milan (75-70), seul leader et assuré de le rester.CSKA Moscou -: 82-91- Panathinaikos : 81-48- FC Barcelone : 75-70- Unics Kazan : 85-82Anadolu Efes Istanbul - Zenit Saint-PétersbourgZalgiris Kaunas - Alba BerlinOlympiacos - MonacoBaskonia Vitoria-Gasteiz - Maccabi Tel-AvivBayern Munich - Real Madrid