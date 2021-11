Euroligue (H/J8) : Quatrième défaite de la saison pour Monaco, dominé par l'Olympiacos

Monaco retombe dans ses travers. Alors qu’elle restait sur des succès face à l’Etoile Rouge de Belgrade puis au CSKA Moscou, la « Roca Team » a connu sa quatrième défaite en huit journées d’Euroligue à l’occasion de son déplacement sur le parquet de l’Olympiacos. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont pourtant pris cette rencontre par le bon bout. N’étant jamais menés au score pendant les dix premières minutes, les coéquipiers d’Alpha Diallo (12 points) ont profité de la situation pour signer un 9-0 en l’espace d’un peu moins de trois minutes et atteindre la barre des dix points d’avance. Un avantage que les joueurs de la Principauté ont su maintenir pendant les cinq premières minutes du deuxième quart-temps. C’est alors que l’Olympiacos est entré dans son match. Grâce notamment à Livio Jean-Charles (18 points, 5 rebonds), les Grecs ont effacé l’essentiel de leur retard pour retrouver leur vestiaire à seulement trois longueurs de Monaco.

L’Olympiacos a su inverser la tendance

A trois points, Danilo Andjusic (11 points) a tenté de réveiller la « Roca Team » à l’entame du troisième quart-temps. Mais il n’a fait que retarder l’échéance. En effet, l’Olympiacos a confirmé la tendance vu juste avant la mi-temps. Infligeant aux Monégasques un 16-2, le club du Pirée a pris les commandes au tableau d’affichage pour atteindre l’entame des dix dernières minutes avec une marge de sept longueurs sur le club de la Principauté. Un dernier quart-temps qui a été totalement acquis à l’Olympiacos. Coincés à seulement treize points en dix minutes, les coéquipiers de Donta Hall (11 points, 9 rebonds) ont subi les offensives grecques avec l’écart qui a d’abord dépassé les dix points avant de s’installer au-delà de celle des 20 unités. Au terme des 40 minutes, l’Olympiacos signe sa sixième victoire en huit journées avec une marge de 21 points (86-65) et remonte au deuxième rang du classement. Monaco, pour sa part, voit son bilan s’équilibrer avec quatre victoires pour quatre défaites et une huitième place.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 8EME JOURNEE

Jeudi 4 novembre 2021

CSKA Moscou - Fenerbahçe : 82-91

Etoile Rouge de Belgrade - Panathinaikos : 81-48

Olimpia Milan - FC Barcelone : 75-70

ASVEL - Unics Kazan : 85-82



Vendredi 5 novembre 2021

Anadolu Efes Istanbul - Zenit Saint-Pétersbourg : 79-90

Zalgiris Kaunas - Alba Berlin : 71-79

Olympiacos - Monaco : 86-65

20h30 : Baskonia Vitoria-Gasteiz - Maccabi Tel-Aviv

20h45 : Bayern Munich - Real Madrid

