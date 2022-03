Euroligue (H/J33) : Monaco renverse Milan et se rapproche des play-offs

Monaco a son destin entre ses mains

Les marqueurs monégasques :



🤩 Les Roca Boys sortent une prestation fantastique pour faire tomber @OlimpiaMI1936 🔥 La #RocaTeam fait un énorme pas vers les playoffs 🚀 pic.twitter.com/GLYAQHhhb0

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 31, 2022

BASKET - EUROLIGUE (H) / 33EME JOURNEE

Jeudi 31 mars 2022

ASVEL

Monaco

Vendredi 1er avril 2022

Monaco touche au but. Ce jeudi soir, pour le compte de la 33eme et avant-dernière journée de l'Euroligue de basket masculin, le club de la Principauté a renversé Milan (63-72), du côté du Mediolanum Forum lombard, et ainsi fait un nouveau très grand pas vers les play-offs. Tout s'est certainement joué à l'occasion du troisième et avant-dernier quart-temps. Cinq bonnes minutes de folie ont ainsi permis aux visiteurs de renverser totalement la situation.Pour construire cette victoire, les Monégasques se sont notamment appuyés sur l'Américain Mike James, meilleur marqueur de son équipe mais également deuxième meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 19 points, 4 rebonds et 8 passes décisives.Avec ce quatorzième succès de la saison dans la prestigieuse compétition, Monaco file donc tout droit vers les play-offs. Pour cela, il suffit que l'Anadolu Efes Istanbul s'impose contre l'Alba Berlin, ce vendredi soir. Toutefois, au-delà de cela,, dans huit jours. Les play-offs offriraient également une nouvelle place en Euroligue à Monaco l'an prochain. La dernière fois qu'un club du championnat de France a disputé ces play-offs, c'était en 2000 avec Villeurbanne.Paris Lee (12 points), Dwayne Bacon (8 points), Donatas Motiejunas (6 points), Will Thomas (4 points), Alpha Diallo (6 points), Brock Motum (3 points), Donta Hall (16 points), Mike James (19 points).Unics Kazan - Fenerbahçe : annulé- Real Madrid : 87-86: 94-73Olimpia Milan -: 63-72Zenit Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : annulé19h30 : Anadolu Efes Istanbul - Alba Berlin20h00 : Olympiacos - FC Barcelone20h30 : Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zalgiris Kaunas20h30 : Bayern Munich - Etoile Rouge de Belgrade