Euroligue (H/J31) : L'ASVEL renoue enfin avec le succès

BASKET - EUROLIGUE (H) / 31EME JOURNEE

Mardi 22 mars 2022

Mercredi 23 mars 2022

ASVEL

Monaco

La disette était particulièrement longue. Finalement, ce mercredi soir, dans le cadre de la 31eme journée de l'Euroligue de basket masculin, l'ASVEL a enfin renoué avec le succès, après une série de huit défaites consécutives, en allant s'imposer sur le parquet des Lituaniens du Zalgiris Kaunas (68-72).et l'Américain Chris Jones (16 points, 4 rebonds, 2 passes décisives), respectivement meilleur et deuxième meilleur marqueur de cette rencontre. Pourtant, ce sont bel et bien les locaux qui avaient pris les choses en main, au niveau du tableau d'affichage.Lors du premier quart-temps, les Lituaniens ont même quasiment toujours mené. Dans le deuxième quart-temps, les débats ont commencé à être davantage équilibrés et à la pause, c'est même l'ASVEL qui était devant, mais d'une très courte tête (32-33). C'est ensuite après la pause que les visiteurs sont passés véritablement en tête, mais sans parvenir pour autant à prendre le large.Mais, à la faveur d'un 8-15 final, les Villeurbannais ont donc eu le dernier mot dans cette rencontre (68-72). Au classement, l'ASVEL est treizième.Marcos Knight (4 points), Youssoupha Fall (8 points), David Lighty (5 points), Chris Jones (16 points), James Gist (4 points), Elie Okobo (21 points), Victor Wembanyama (14 points).Zenit Saint-Pétersbourg - Unics Kazan : annulé- Real Madrid : 93-90Alba Berlin -: 79-95- Bayern Munich : 80-67- Olimpia Milan : 75-58Etoile Rouge de Belgrade - CSKA Moscou : annuléZalgiris Kaunas -: 68-72Baskonia Vitoria-Gasteiz - Fenerbahçe- Olympiacos