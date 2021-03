Euroligue (H/J31) : Cette fois, c'est fini pour l'ASVEL

En passe d'obtenir une licence pour les dix prochaines saisons en Euroligue, l'ASVEL devra encore retenter sa chance l'année prochaine pour disputer les play-offs de la plus grande compétition européenne. Le seul club français en lice est en effet officiellement éliminé de la course aux quarts de finale, suite à sa défaite ce jeudi lors de la 31eme journée contre le Real Madrid : 71-74. Les Villeurbannais ont signé un bon match contre cette grosse écurie européenne, et ont même eu deux balles de prolongation dans les dernières secondes, mais ils se sont finalement inclinés à l'Astroballe. Cette rencontre a été serrée, l'ASVEL comptant au maximum huit points d'avance et le Real cinq. Ce sont d'ailleurs les Villeurbannais, qui ont mené 33-25 à la 16eme minute, qui étaient en tête à la mi-temps (37-32), portés par une belle réussite à trois points.

Cole et Kahudi ratent le tir de l'égalisation

Mais les Madrilènes sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps, et ont signé un excellent troisième quart-temps, remporté 24-14, ce qui leur a permis de passer devant à partir de la 24eme minute. L'écart a ensuite oscillé entre un et cinq points jusqu'à la 31eme, où l'ASVEL a repris les commandes grâce aux trois lancers-francs d'Antoine Dot (61-58). Mais Trey Thompkins a remis le Real devant à 5'49 de la fin et les Espagnols n'ont plus jamais été menés. L'ASVEL s'est accrochée jusqu'au bout, et le Real ne menait que 66-63 à une minute de la fin. A dix secondes du buzzer final, le score était de 74-71 pour les Madrilènes, et après un temps-mort, Norris Cole puis Charles Kahudi ont eu la balle d'égalisation, mais ont manqué leur tir. C'est dont le Real de Trey Thompkins (13pts) qui décroche sa 18eme victoire. Les Villeurbannais, malgré les 18 points de Cole, concèdent leur 18eme défaite et se retrouvent 14emes au classement, avant les quatre derniers matchs, qui n'auront plus d'enjeu. Le prochain, ce sera mercredi sur le terrain de la lanterne rouge, le Khimki Moscou.

Les marqueurs villeurbannais :

Kahudi (2), Lacombe (4), Diot (12), Fall (4), Noua (5), Lighty (13), Yabusele (13), Cole (18)