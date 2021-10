Euroligue (H/J3) : Malgré une belle réaction, Monaco s'incline face au Real Madrid

Monaco n’a pas su suivre les pas de l’ASVEL. Alors que les Villeurbannais ont renversé l’Anadolu Efes Istanbul tenant du titre ce mardi, les joueurs de la Principauté ont cru pouvoir vivre le même scenario sur le parquet du Real Madrid mais ont cédé en toute fin de match. Car la « Roca Team » a totalement manqué son entame de match. Pendant quasiment cinq minutes, les joueurs de la Principauté n’ont eu qu’un lancer franc de Donatas Motiejunas (9 points) à se mettre sous la dent. De leur côté, les Madrilènes n’ont pas attendu et Guerschon Yabusele (18 points) s’en est donné à cœur joie pour donner un avantage de douze points dans un premier temps. Si Monaco a réagi avec cinq points consécutifs de Danilo Andjusic (8 points), le club du Rocher a une nouvelle fois bu la tasse, encaissant un 14-0 qui a permis au Real Madrid de dépasser la barre des 20 points d’avance dès le premier quart-temps. Les dix minutes menant à la mi-temps ont vu les Monégasques faire le dos rond mais, une fois menés de 25 points, on a aperçu un début de révolte. Défensivement, la « Roca Team » a serré le jeu avec seulement sept point concédés dans les cinq dernières minutes du deuxième quart-temps.

Monaco y a cru jusqu’au bout

Offensivement, l’ASM a trouvé des solutions avec Mike James (24 points, 10 passes). Terminant sur un 13-2, Monaco a retrouvé son vestiaire avec seulement douze points de retard. La pause n’a pas freiné l’enthousiasme monégasque, bien au contraire. Dès le retour sur le parquet du Wizink Center, Monaco a déployé son jeu pour repasser très vite sous la barre des dix points. Si le Real Madrid a alors tenté de réagir avec Fabien Causeur (12 points) et Thomas Heurtel (13 points), les Merengue ont abordé le dernier quart-temps qu’avec une avance de sept points. Un temps à nouveau menés de douze points, les Monégasques ont alors remis le bleu de chauffe et, signant un 14-2, ils ont su égaliser à trois minutes du terme par l’intermédiaire de Will Thomas (11 points)… mais sans parvenir à prendre l’avantage au tableau d’affichage. Sentant que la défaite n’était pas inévitable, les Madrilènes ont haussé le ton pour se détacher à nouveau grâce à un 9-1 et aller chercher une victoire qu’ils auraient sans doute cru large à un moment de la rencontre mais qui n’est que de huit points (94-86). Monaco concède ainsi sa première défaite de la saison en Euroligue quand le Real Madrid repart de l’avant.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 3EME JOURNEE

Mardi 12 octobre 2021

Unics Kazan - Bayern Munich : 73-70

CSKA Moscou - Zenit Saint-Pétersbourg : 77-67

ASVEL - Anadolu Efes Istanbul : 75-73

Alba Berlin - Fenerbahçe : 84-70

Baskonia Vitoria-Gasteiz - Panathinaikos : 81-79

Olimpia Milan - Maccabi Tel-Aviv : 83-72



Mercredi 13 octobre 2021

Etoile Rouge de Belgrade - Zalgiris Kaunas : 73-61

Real Madrid - Monaco : 94-86

FC Barcelone - Olympiacos : 79-78 (ap)