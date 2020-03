Euroligue (H/J27) : L'ASVEL toujours en vie

L’ASVEL n’est pas encore éliminée de l’Euroligue ! En s’imposant 72-65 contre Valence, le vainqueur de l’Eurocoupe 2019, ce mardi à l’Astroballe, le club champion de France compte désormais dix victoires, soit deux de retard sur le huitième (Kaunas) alors qu’il reste encore sept matchs de saison régulière à disputer. Avec quatre jours de pause pour cause de report du match de Jeep Elite contre Monaco en raison du coronavirus, les joueurs ont pu recharger les batteries et intégrer leur nouveau joueur Guerschon Yabusele au mieux. Et cela s’est vu à l’Astroballe (moyennement remplie), puisque les hommes de Zvezdan Mitrovic ont mené de la deuxième à la dernière minute, et que Yabusele termine avec 7 points et 7 rebonds en 21 minutes.

L’ASVEL n’a pas lâché

Alors que le score était serré à l’issue du premier quart (20-17), l’écart a grimpé durant le deuxième (38-30, mt), pour atteindre +13 à la 25eme minute. Mais les joueurs de l’ASVEL se sont un peu fait peur ensuite, voyant les Espagnols revenir à -2 en seulement neuf minutes, dans le sillage de Guillem Vives (14pts au total). Heureusement, les Villeurbannais n’ont pas lâché et ont repris de l’avance dans le money-time (9-4 dans les deux dernières minutes), portés notamment par un grand David Lighty (20pts, 5rbds). Après trois défaites de suite en Euroligue, l’ASVEL reprend donc des couleurs, mais jeudi, c’est sur le parquet du Real Madrid, deuxième et invaincu en Euroligue depuis six matchs, qu’il faudra se déplacer… Pour se qualifier, il faudra de toute façon réaliser plusieurs exploits lors des sept derniers matchs.



Les marqueurs villeurbannais : Taylor (10), Jekiri (5), Kahudi (2), Maledon (9), Berry (3), Lomazs (7), Noua (2), Jean-Charles (3), Diot (4), Lighty (20), Yabusele (7)