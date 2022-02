Euroligue (H/J26) : Nouvelle défaite de l'ASVEL contre le Panathinaikos

La réception de Monaco pour rebondir ?

BASKET - EUROLIGUE (H) / 26EME JOURNEE

Jeudi 10 février 2022

Monaco

Vendredi 11 février 2022

ASVEL

Reporté à une date ultérieure

Les choses se compliquent encore un peu plus pour l'ASVEL., lors de la 26eme journée de la prestigieuse Coupe d'Europe. Ce vendredi soir, à l'Astroballe, les joueurs de T.J. Parker, qui doit toujours composer sans Elie Okobo (auteur de 35 points lors du match aller), ont vu les visiteurs démarrer tambour battant et se détacher à la pause, avec un avantage de 14 unités (32-46). Le trio du Panathinaikos, à savoir Okaro White (19 points), Nemanja Nedovic (18 points et 5 rebonds) et Georgios Papagiannis (15 points et 9 rebonds), s'est montré redoutable et a causé beaucoup de soucis à la défense des Rhodaniens. Dans le dur, l'ASVEL n'a cependant pas lâché et a tout donné en seconde période pour revenir., lors des premiers instants du quatrième et dernier quart-temps.Pour cela, le pivot américain Dylan Osetkowski (18 points et 5 rebonds) a été précieux, tout comme le retour sur les parquets de Victor Wembanyama, plus discret au niveau des statistiques.pour finalement l'emporter tranquillement, avec 13 points d'écart à l'arrivée. Un fâcheux revers pour les Villeurbannais face à l'équipe de Dimitrios Priftis, qui n'avait jamais connu la victoire à l'extérieur cette saison en Euroligue (11 défaites en autant de rencontres)., synonyme de qualification pour les phases finales de la compétition, actuellement occupée par le Fenerbahce (12 victoires en 22 matchs). Ce rêve s'est peut-être définitivement envolé ce vendredi soir. Une désillusion qu'il va falloir rapidement digérer avant la réception ce dimanche de Monaco en Betclic Elite (17h45).- Baskonia Vitoria-Gasteiz : 89-78- CSKA Moscou : 84-75- Zenit Saint-Pétersbourg : 76-67: 82-83- Anadolu Efes Istanbu : 87-85 (ap)Unics Kazan -: 77-84: 63-76Real Madrid -: 68-86Fenerbahçe - Bayern Munich