Euroligue (H/J26) : Exploit de l'ASVEL sur le parquet du FC Barcelone

Entre le FC Barcelone et les clubs français, ça ne sourit pas souvent pour les Catalans en ce moment. Après la victoire du PSG en Ligue des Champions de football et la défaite frustrante de Nantes en Ligue des Champions de handball, l’ASVEL a réalisé un véritable exploit sur le parquet du Palau Blaugrana face au leader du classement de l’Euroligue. Les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux ont profité de leur déplacement en Catalogne, effectué en train pour des raisons sanitaires, se convertir en sixième victoire consécutive en Euroligue. Dès l’entame de match, les Villeurbannais ont montré les muscles et fait la course en tête mais sans jamais prendre plus de cinq points d’avance tout au long du premier quart-temps. Mais les coéquipiers de Brandon Davies (22 points, 8 rebonds) et Nikola Mirotic (19 points, 5 rebonds) ont repris le jeu avec vigueur, signant un 6-0 d’entrée pour reprendre la main au tableau d’affichage. Si l’ASVEL a fait mieux que résister, les Barcelonais ont fait la course en tête jusqu’au repos, atteint avec un seul point de retard pour les Rhodaniens.

L’ASVEL a su mieux finir que le FC Barcelone

Sans sa recrue phare Pau Gasol, qui n’est pas encore prêt à rejouer, le club blaugrana n’a jamais su faire rompre une équipe villeurbannaise solidaire en défense et présente en attaque. Le collectif de l’ASVEL, emmené par Norris Cole (21 points) et un trio puissant composé de Moustapha Fall, DAvid Lighty et William Howard (13 points chacun) a su laisser passer l’orage, limiter l’écart avec le Barça sous les cinq points et aborder les dix dernières minutes à égalité avec son adversaire grâce à un tir à trois de David Lighty au buzzer. Ce dernier quart-temps a vu l’ASVEL mener quasiment sans cesse au score. Mis à part une égalisation catalane à six minutes de la fin du match, le FC Barcelone n’a pas été en position d’espérer la victoire dans ce duel avec le club du président Tony Parker. L’ASVEL a su compter jusqu’à huit points d’avance et, après avoir vu les Barcelonais revenir à trois longueurs avec 37 secondes de la fin du match, les Rhodaniens n’ont pas tremblé sur la ligne des lancers francs pour s’imposer de sept points (69-76) et frapper un grand coup sur la scène de l’Euroligue. Avec cette série de six victoires, l’ASVEL se replace à la 12eme place, à trois victoires seulement du Top 8.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 26EME JOURNEE

Jeudi 25 février 2021

Zenit Saint-Pétersbourg - Valence : 62-91

Olimpiacos - CSKA Moscou : 74-75

Bayern Munich - Maccabi Tel-Aviv : 72-70

Milan - Khimki Moscou : 84-74

Real Madrid - Zalgiris Kaunas : 70-58



Vendredi 26 février 2021

Fenerbahçe - Anadolu Efes Istanbul : 74-106

Baskonia Vitoria-Gasteiz - Etoile Rouge de Belgrade : 87-67

Alba Berlin - Panathinaikos : 74-65

FC Barcelone - ASVEL : 69-76