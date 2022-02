Euroligue (H/J25) : L'ASVEL battue pour la quatrième fois de suite

L’ASVEL a cédé en deuxième mi-temps

BASKET - EUROLIGUE (H) / 25EME JOURNEE

Jeudi 3 février 2022

Vendredi 4 février 2022

Ça ne s’arrange pas pour l’ASVEL ! Restant sur trois revers de suite en Euroligue, le club du président Tony Parker a chuté sur le parquet de l’Anadolu Efes Istanbul dans le cadre de la 25eme journée. Si les Stambouliotes ont mieux entamé la rencontre, Marcos Knight (21 points, 12 rebonds) puis Paul Lacombe (6 points, 5 rebonds) ont permis à l’ASVEL de signer un 7-0 pour repasser devant. Toutefois, Shane Larkin (19 points, 8 passes) et Rodrigue Beaubois (10 points) se sont illustrés à trois points pour redonner la main au club d’Istanbul. Matthew Strazel (13 points) est sorti de sa boîte à la dernière seconde du premier quart-temps pour permettre au club rhodanien de virer en tête d’une longueur. Un avantage au score que l’ASVEL a su maintenir tout au long du deuxième quart-temps mais, alors que Dylan Osetkowski (7 points) et Chris Jones (13 points) ont creusé un écart de sept points avec cinq minutes encore à jouer, l’Anadolu Efes Istanbul s’est accroché pour n’être mené que de quatre longueurs au moment de retrouver son vestiaire.Au retour sur le parquet, les joueurs de T.J. Parker et Frédéric Fauthoux ont vécu un véritable trou d’air. Durant quatre minutes, l’attaque de l’ASVEL a été réduite totalement au silence. Dans le même temps, Tibor Pleiss (12 points, 6 rebonds) et Vasilije Micic (7 points, 5 passes) ont totalement relancé l’Anadolu Efes Istanbul. Grâce à un 11-0, le club stambouliote a pris les commandes de la rencontre. Les Villeurbannais ont alors réagi pour revenir à deux points mais Rodrigue Beaubois a doublé ce retard en toute fin de troisième quart-temps. L’entame des dix dernières minutes a confirmé la prise de pouvoir de l’Anadolu Efes Istanbul, qui s’est appuyé sur Adrien Moerman (3 points) pour aligner douze points de suite et porter son avantage à quatorze longueurs. Les Rhodaniens n’ont alors pu faire que la course derrière au tableau d’affichage, sans parvenir à passer sous les cinq points de retard. Un dernier sursaut d’orgueil de Chris Jones et Matthew Strazel voit l’ASVEL s’incliner de six points (78-72). Une quatrième défaite de suite qui fait plonger le club rhodanien à la 13eme place avec trois victoires de moins que le huitième… l’Anadolu Efes Istanbul qui, grâce à son deuxième succès de suite, reste juste devant Monaco au classement.Etoile Rouge de Belgrade -: 80-91- Maccabi Tel-Aviv : 70-52Olimpia Milan -: 60-71- Panathinaikos : 86-60- Alba Berlin : 91-72- ASVEL : 78-72Zalgiris Kaunas - Unics KazanBaskonia Vitoria-Gasteiz - OlympiacosReal Madrid - Zenit Saint-Pétersbourg