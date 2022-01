Euroligue (H/J20) : Monaco-Kazan reporté en raison du coronavirus

ℹ️ Le round 20 @EuroLeague 🆚 @UNICSbasket initialement prévu mardi 11 janvier à Gaston Médecin a été reporté. Avec de nombreux joueurs positifs à la Covid-19, l’équipe russe de Kazan n’a pas le minimum de 8 joueurs aptes à jouer.

L’Euroligue submergée par le coronavirus

Comme un sentiment de déjà-vu. Rythmée par les reports de match, l’Euroligue a annoncé ce samedi avoir décalé une nouvelle rencontre à une date ultérieure. C'est, en l'occurence, celle devant opposer Monaco à l'Unics Kazan, initialement programmée ce mardi en Principauté pour le compte de la 20eme journée. Cette décision a été prise en raison de la situation épidémique délicate du club russe. « L’Unics Kazan a demandé cette suspension après que plusieurs membres de l'équipe ont été testés positifs au coronavirus, ce qui laisse l'équipe sans le minimum de huit joueurs sur la liste d'autorisation aptes à jouer, explique dans un communiqué l’organisation de la compétition européenne qui évoque également la marche à suivre pour trouver une date ultérieure. L'Euroligue coordonnera avec les équipes concernées les meilleures options pour reprogrammer les matchs. »L’histoire se répète pour la « Roca Team ». Elle enregistre un deuxième report de suite, quatre jours après avoir appris que son match de la 19eme journée contre l’ASVEL avait été décalé à une date ultérieure en raison des nombreux cas positifs chez les Rhodaniens. L’Euroligue est frappée de plein fouet par le rebond important du coronavirus. Aucun des neuf matchs de la 19eme journée, prévus jeudi 6 et vendredi 7 janvier, n’a été joué pour cette raison. Et la 20eme journée emboite malheureusement le pas. Le match de l’ASVEL contre le Zenit Saint-Pétersbourg qui devait se tenir mardi 11 janvier a été reporté ces dernières heures. Malgré ce chamboulement du calendrier, Monaco sera en action ce dimanche sur son parquet contre Le Portel, dans le cadre de la 15eme journée de Betclic Elite, et se déplacera jeudi à Munich pour y affronter le Bayern dans le cadre de la 21eme journée d’Euroligue.