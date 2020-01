Euroligue (H/J19) : L'ASVEL chute lourdement

Toujours en course pour le Top 8 au lendemain de Noël après sa victoire sur le Khimki Moscou, l'ASVEL a sérieusement reculé au classement. Les champions de France se sont inclinés pour la troisième fois de suite ce mardi, sur le parquet de Fenerbahçe, et comptent désormais deux victoires de retard sur l'Etoile Rouge, actuel huitième. Les joueurs de TJ Parker (Zvezdan Mitrovic était toujours grippé) ne partaient pas favoris sur le parquet de Fenerbahçe, quatrième de la dernière édition et renforcés cet été par un certain Nando De Colo, mais classé derrière l'ASVEL avant ce match (7 victoires contre 8). Mais l'écart sur le terrain s'est avéré bien plus important que l'écart au classement avec une victoire 86-64 des Turcs.

Noua termine avec 12 points

Fenerbahçe a mené de la deuxième à la dernière minute lors de cette rencontre, avec un écart qui a explosé dans le deuxième quart-temps, remporté 26-13 (49-28, mt). L'ASVEL a bien redressé la barre au retour des vestiaires, en remportant le troisième quart 15-13, mais l'écart était bien trop important pour espérer revenir (24-21 pour le Fener dans le dernier quart). Nando De Colo (16pts, 3rbds) a fait du mal à ses compatriotes, alors que le meilleur marqueur villeurbannais, Amine Noua, ne termine qu'avec 12 points (et 6 rebonds). Le club de Tony Parker va rester sur les bords du Bosphore pour son prochain match, qui se déroulera vendredi contre l'Efes Istanbul, qui n'est autre que le leader de l'Euroligue et le vice-champion d'Europe en titre.



Les marqueurs villeurbannais : Taylor (3), Jekiri (6), Maledon (8), Lomazs (2), Noua (12), Jean-Charles (10), Diot (8), Lighty (4), Strazel (3), Payne (8)