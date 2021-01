Euroligue (H/J19) : Face au Panathinaikos, l'ASVEL signe un quatrième revers de suite

Après trois revers de suite, l’ASVEL avait l’occasion de repartir de l’avant à l’occasion d’un déplacement sur le parquet du Panathinaikos, qui partage le même bilan depuis le début de la saison (cinq victoires pour douze défaites). Mais, après une entame de match convaincante, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux n’ont pas su confirmer. En effet, les Villeurbannais ont lancé cette rencontre avec un 8-2 puis, après avoir vu les Grecs revenir à une longueur, ont accéléré à nouveau pour prendre huit longueurs d’avance. C’est alors que les coéquipiers de Norris Cole (15 points) ont vécu cinq minutes très difficiles. Le Pao a, en effet, signé un 18-2 qui a changé le cours du match. A partir de là, les Grecs n’ont quasiment plus lâché l’avantage au tableau d’affichage.

L’ASVEL ne s’en sort pas

Il n’y a qu’en toute fin de deuxième quart-temps que les Rhodaniens ont su revenir à hauteur mais un tir à trois points de Nemanja Nedovic, meilleur marqueur du match (33 points, 5 rebonds, 6 passes), a permis au Panathinaikos de retrouver son vestiaire avec l’avantage au score. Les dix minutes après la pause ont vu l’ASVEL résister autant que possible, l’écart entre les deux formations variant de deux à dix longueurs, atteintes au tout dernier moment. Le dernier quart-temps, pour sa part, a été très difficile pour les Villeurbannais, avec notamment un 11-0 pour le Pao qui a creusé un écart qui a flirté avec la barre des 20 points sans jamais la dépasser. Au final, le club grec s’impose de 17 longueurs (88-71) et remonte à la 15eme place du classement, devant l’Etoile Rouge de Belgrade qui a vu son match face au Real Madrid reporté en raison des conditions météorologiques sur la capitale espagnole. Cette quatrième défaite de l’ASVEL fait rechuter le club rhodanien à l’avant-dernière place du classement.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 19EME JOURNEE

Mardi 12 janvier 2021

Khimki Moscou - FC Barcelone : 75-87

Anadolu Efes Istanbul - Alba Berlin : 84-76

Fenerbahçe - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 96-76

Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos : 87-89

Milan - Valence : 95-80



Mercredi 13 janvier 2021

CSKA Moscou - Zalgiris Kaunas : 83-73

Bayern Munich - Zenit Saint-Pétersbourg : 82-80

Panathinaikos - ASVEL : 88-71



Reporté à une date ultérieure

Real Madrid - Etoile Rouge de Belgrade