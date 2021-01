Euroligue (H/J18) : L'ASVEL fessée par l'Efes

Si ce vendredi fut une belle journée pour l'ASVEL dans les bureaux, avec l'annonce de la très probable arrivée de la licence A d'Euroligue (valable dix ans) faite par le président de la compétition Jordi Bertomeu, il n'en fut pas de même sur le parquet, avec une très lourde défaite 80-102 à domicile contre l'Efes Istanbul, la plus lourde défaite de la saison des hommes de TJ Parker. L'ASVEL a été menée de bout en bout lors de cette rencontre et l'écart n'a cessé d'augmenter tout au long de la partie. Les Villeurbannais, menés 29-15 dès le premier quart, ont multiplié les pertes de balles (18 au total, contre 13 pour les Turcs) et ont regagné les vestiaires en étant menés 54-34. Ils ont eu un vague sursaut d'orgueil au début du troisième quart en n'étant plus menés "que" de quinze points, mais les Stambouliotes n'ont jamais tremblé et ont repris leur marche en avant, pour s'imposer de 22 points, le Français Rodrigue Beaubois (9pts) s'offrant le luxe d'inscrire le 100eme point.

Cole a limité les dégâts

Norris Cole termine meilleur marqueur de l'ASVEL, avec 22 points (4 sur 4 à 3 points), mais il a perdu trois ballons. Allerik Freeman, Charles Kahudi et William Howard ont quant à eux marqué 11 points chacun. Mais ce n'était absolument pas suffisant. Suite à ce résultat, l'ASVEL, qui concède sa troisième défaite de suite, est avant-dernière, avec cinq victoires pour douze défaites. Les Villeurbannais se retrouvent à cinq victoires de la huitième place, synonyme de play-offs, qui était l'objectif affiché par le président Tony Parker en début de saison et qui semble plus que compromis désormais, alors que la phase aller vient de se terminer. Mercredi prochain, ils se rendent sur le terrain du Panathinaikos, grand nom du basket européen mais seulement 16eme du classement. Mais avant, l'ASVEL retrouvera la Coupe de France ce dimanche, avec la réception de Bourg-en-Bresse en huitièmes de finale.



Les marqueurs villeurbannais : Freeman (11), Kahudi (11), Lacombe (6), Diot (2), Hayes (2), Walton Jr (1), Bako (4), Lighty (5), Howard (11), Yabusele (5), Cole (22)