Euroligue (H/J17) : Face à Fenerbahçe, l'ASVEL a retrouvé le goût de la victoire

L’ASVEL attendait ça depuis le 4 décembre dernier. Battu lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, le club du président Tony Parker a renoué avec la victoire lors de la réception de Fenerbahçe pour conclure la phase aller de la saison régulière de l’Euroligue. Une victoire qui a pourtant mis beaucoup de temps à se dessiner tant les Stambouliotes ont été accrocheurs malgré leurs déboires tout au long de la rencontre. Si l’entame de match a vu les deux équipes se rendre coup pour coup, ce sont les Rhodaniens qui ont creusé le premier écart grâce à Chris Jones (27 points), Antoine Diot (5 points) et William Howard (12 points, 5 rebonds). Mais, la réponse de Fenerbahçe a été immédiate avec un 7-0 conclu par un tir primé de Marko Guduric (10 points) qui a permis au club turc de repasser devant. Toutefois, un tir au buzzer de Paul Lacombe (2 points) a permis à l’ASVEL de virer en tête in extremis au terme du premier quart-temps.

Fenerbahçe a perdu de Colo et Vesely

Le deuxième a démarré sur un chassé-croisé mais Fenerbahçe a rapidement perdu Nando de Colo (6 points), visiblement blessé au poignet gauche et qui a alors quitté définitivement le parquet. Un deuxième quart-temps qui a également vu l’ASVEL perdre quelques minutes son capitaine Charles Kahudi (0 points) après une torsion de la cheville gauche. La perte du meneur français n’a toutefois pas posé d’immenses soucis au club stambouliote, qui a pris les commandes grâce à un 10-0 pour retrouver son vestiaire avec une marge de trois points. Le discours de T.J. Parker à la mi-temps a permis de relancer le club villeurbannais, qui a entamé le troisième quart-temps avec un 11-0 pour reprendre la tête au tableau d’affichage et maintenir l’essentiel du temps un écart supérieur à cinq points. Fenerbahçe, de son côté, a connu un autre coup dur avec la sortie sur blessure de Jan Vesely (5 points, 5 passes). Faisant fi de ces difficultés, les Stambouliotes se sont maintenus à flots grâce à Dyshawn Pierre (17 points, 7 rebonds).

L’ASVEL a tenu bon pour l’emporter

Surpris d’entrée de quatrième quart-temps et menés à nouveau de huit points, ces derniers ont recollé avec cinq minutes à jouer. Le public de l’Astroballe est alors passé par toutes les émotions avec Fenerbahçe qui a su repasser devant à un peu plus de trois minutes du buzzer puis à nouveau à 49 secondes de la fin du match grâce à Achille Polonara (23 points, 11 rebonds). Ce dernier a tenté un coup sur un lancer franc en envoyant le ballon directement sur le cercle mais, trop impatient, il a franchi la ligne trop tôt et rendu le ballon à l’ASVEL. Dans la foulée, James Gist (10 points) a eu l’opportunité de sceller le sort du match mais il a manqué ses deux lancers francs. Sehmus Hazer (4 points) a tenté le tout pour le tout mais son tir du milieu de terrain a largement manqué la cible. L’ASVEL sort de sa spirale négative avec une victoire de deux longueurs (84-82) et reprend la neuvième place à Fenerbahçe.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 17EME JOURNEE

Mercredi 22 décembre 2021

Anadolu Efes Istanbul - Etoile Rouge de Belgrade : 84-83

Alba Berlin - AS Monaco : 92-84

FC Barcelone - Unics Kazan : 111-109



Jeudi 23 décembre 2021

Zenit Saint-Pétersbourg - Maccabi Tel-Aviv : 73-71

Bayern Munich - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 76-81

Panathinaikos - Olympiacos : 65-84

Real Madrid - CSKA Moscou : 71-65

ASVEL - Fenerbahçe : 84-82



Reporté à une date ultérieure

Zalgiris Kaunas - Olimpia Milan