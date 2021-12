Euroligue (H/J16) : Nouveau revers pour l'ASVEL, dominée par l'Olympiacos

La situation ne s’arrange pas pour l’ASVEL. Sur le parquet de l’Olympiacos, les joueurs de T.J. Parker ont une nouvelle fois connu la défaite et voient leur bon début de saison en Euroligue être définitivement de l’histoire ancienne. Si Dylan Osetkowski (13 points, 5 rebonds) et Youssoupha Fall (11 points, 6 rebonds) ont permis au club rhodanien de prendre un bon départ, les joueurs du Pirée ont immédiatement répondu avec un 8-0 pour s’installer en tête au tableau d’affichage. Un avantage que les protégés de Georgios Bartzokas ont su conserver jusqu’au terme de la rencontre. Avant cela, l’Olympiacos a conclu le premier quart-temps avec une avance de dix points. Un écart un temps contrôlé par les Villeurbannais mais, avec un 8-0 en toute fin de deuxième quart-temps, les coéquipiers de Moustapha Fall (8 points) et Livio Jean-Charles (0 points) ont retrouvé leur vestiaire avec une marge de 18 points.

L’ASVEL totalement dépassée…

Au retour sur le parquet, l’Olympiacos n’était pas décidé à lever le pied. Si l’ASVEL a su redescendre quelques secondes sous les 20 points de retard, les coéquipiers de Tyler Dorsey (19 points) ont repris leur travail de démolition pour flirter avec les 30 points d’avance. Une barrière qui a été franchie en toute fin de troisième quart-temps avant que les Rhodaniens ne marquent quatre points pour atteindre les dix dernières minutes à 27 unités de leurs adversaires. Inscrivant d’entrée de dernier quart-temps un 11-3, l’Olympiacos s’est mis à l’abri d’un scenario totalement fou. Contrôlant parfaitement la fin de la rencontre, le club grec s’impose de 35 points (89-54) et consolide sa place sur le podium du classement de l’Euroligue. L’ASVEL, battue pour la quatrième fois de suite sur la scène européenne et pour la cinquième fois consécutive toutes compétitions confondues, tombe au 12eme rang de ce classement. Seule petite satisfaction, le Maccabi Tel-Aviv est dans une situation moins enviable avec une série en cours de six défaites de rang.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 16EME JOURNEE

Jeudi 16 décembre 2021

Fenerbahçe - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 75-53

Panathinaikos - FC Barcelone : 82-85

Maccabi Tel-Aviv - Anadolu Efes Istanbul : 78-92

Olimpia Milan - Real Madrid : 73-75



Vendredi 17 décembre 2021

Unics Kazan - Zalgiris Kaunas : 66-53

Alba Berlin - CSKA Moscou : 90-93

Monaco - Zenit Saint-Pétersbourg : 74-85

Olympiacos - ASVEL : 89-54

20h45 : Etoile Rouge de Belgrade - Bayern Munich