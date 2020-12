Euroligue (H/J16) : L'ASVEL tombe avec les honneurs devant le CSKA Moscou

Quatre points d'écart à cinq minutes du buzzer

Avec la réception du CSKA Moscou, l'ASVEL avait l'occasion de gagner un troisième match d'Euroligue consécutif. Un exploit qui aurait été inédit pour le club français dans l'histoire moderne de l'Euroligue. Pour y parvenir, les partenaires de David Lighty pouvaient se rappeler de la victoire arrachée l'an passée à l'Astroballe face à ce même club russe. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Le leader de l'Euroligue était tout simplement trop fort pour les Rhodaniens (78-87).L'écurie moscovite a pu profiter du scoring de Mike James (31 points), du double-double de Nikola Milutinov (17 points, 14 rebonds), de la blessure de Moustapha Fall et de 14 rebonds offensifs pour s'imposer. Une situation bien trop favorable pour laisser aux hommes de TJ Parker une opportunité de l'emporter. Ils sont quand même restés dans le match et auraient pu réaliser un hold-up avant que le match ne se refuse à eux dans les derniers instants.Dans ce match, Lyon-Villeurbanne n'a jamais mené au score mais n'a jamais vraiment été décroché non plus. L'avance de 15 points du CSKA Moscou a été réduite grâce à l'efficacité de Guerschon Yabusele (16 points). Au début du quatrième quart-temps, il n'y avait plus que deux possession d'écart.Sur ce match, Lyon-Villeurbanne était trop juste pour s'offrir le champion d'Europe en titre et réaliser une série historique sur la scène continentale.: Freeman (13), Kahudi (3), Diot (6), Fall (4), Hayes (5), Bako (8, Lighty (12), Yabusele (16), Cole (9), Strazel (2).