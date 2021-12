Euroligue (H/J16) : Face au Zenit Saint-Pétersbourg, Monaco n'a pas prolongé son embellie

Monaco n’a pas été en mesure de confirmé. Deux jours après avoir mis fin à sa série de cinq défaites de suite en Euroligue, la « Roca Team » a fait une rechute devant son public à l’occasion de la réception du Zenit Saint-Pétersbourg. Les Monégasques ont été pris à froid par les coéquipiers de Jordan Loyd (20 points) avec un 7-0 encaissé d’entrée de jeu. Si, après avoir été menés de treize longueurs, les joueurs de Sasa Obradovic ont su répondre pour revenir à sept unités, ces derniers ont connu un bel éclat avec un 9-0 encaissé avant de voir les Russes terminer le premier quart-temps avec une marge de 17 points. Piqués au vif, les joueurs de la Principauté ont su mettre en place leur jeu et, progressivement, se rapprocher de leurs adversaires. Emmenée par Dwayne Bacon (21 points), la « Roca Team » est revenu à hauteur avec un peu plus d’une minute de la mi-temps. Un lancer-franc d’Arturad Gudaitis (15 points, 7 rebonds) et un autre de Billy Baron (19 points) ont toutefois permis au Zenit Saint-Pétersbourg de revenir aux vestiaires avec deux points d’avance.

Monaco a cédé en fin de match

Au retour sur le parquet, un tir à trois points de Mike James (8 points, 9 passes) a permis à Monaco de passer devant au score pour la première fois du match. Un troisième quart-temps qui a été un chassé-croisé entre les deux formations avec pas moins de six changements de leader au tableau d’affichage. Danilo Andjusic (15 points) a permis à la « Roca Team » d’aborder le dernier quart-temps avec une marge d’un petit point. Dix dernières minutes que les Monégasques ont tout d’abord contrôlé mais un 11-0 a permis au Zenit Saint-Pétersbourg de prendre les commandes avec sept points d’avance à un peu moins de quatre minutes de la fin de la rencontre. Un temps revenus à cinq points, les joueurs de la Principauté ont terminé le match en encaissant un 6-0. Une série qui permet au club russe de s’imposer avec une marge de onze longueurs (74-85), sa deuxième victoire de suite pour remonter au sixième rang. Monaco, battu pour la 10eme fois en 16 journées, pointe désormais à la 14eme place du classement. Sasa Obradovic va devoir trouver les solutions pour que le club de la Principauté retrouve la confiance.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 16EME JOURNEE

Jeudi 16 décembre 2021

Fenerbahçe - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 75-53

Panathinaikos - FC Barcelone : 82-85

Maccabi Tel-Aviv - Anadolu Efes Istanbul : 78-92

Olimpia Milan - Real Madrid : 73-75



Vendredi 17 décembre 2021

Unics Kazan - Zalgiris Kaunas : 66-53

Alba Berlin - CSKA Moscou : 90-93

Monaco - Zenit Saint-Pétersbourg : 74-85

20h00 : Olympiacos - ASVEL

20h45 : Etoile Rouge de Belgrade - Bayern Munich