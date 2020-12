Euroligue (H/J14) : Après trois revers de suite, l'ASVEL vient à bout du Maccabi Tel-Aviv

L’ASVEL sort la tête de l’eau ! Battu par le Real Madrid, l’Anadolu Efes Istanbul puis le Bayern Munich, le club villeurbannais avait besoin d’une victoire en Euroligue ce mercredi à l’Astroballe face au Maccabi Tel-Aviv pour retrouver de la confiance. Une rencontre que les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux ont pris par le bon bout, menant avec jusqu’à neuf points d’avance durant l’essentiel du premier quart-temps. Grâce notamment au duo composé de Norris Cole (15 points) et de Moustapha Fall (15 points, 5 rebonds), les Rhodaniens ont poursuivi sur leur lancée pour mener de quatorze points à un peu moins de cinq minutes de la mi-temps. C’est alors que le Maccabi Tel-Aviv a donné des signes de réveil avec un 7-0 qui leur a permis de réduire l’écart et d’atteindre la pause avec un retard limité à neuf longueurs.

L’ASVEL n’a jamais paniqué et remet ça, 21 ans après

Dès le retour sur leur parquet, les Villeurbannais ont repris un peu d’avance mais, de treize points, leur avance a fondu à quatre longueurs en l’espace d’un peu plus de quatre minutes. Sous l’impulsion de Scottie Wilbekin (25 points), le Maccabi Tel-Aviv s’est relancé et a augmenté la tension du côté rhodanien, qui a abordé les dix dernières minutes avec une avance de seulement trois points. Mais, après avoir mené d’un point après 40 secondes de jeu, jamais le club israélien n’a été en mesure de reprendre l’avantage au tableau d’affichage jusqu’au buzzer. Mais l’ASVEL a tout de même joué à se faire peur. Menant de onze longueurs en début de quatrième quart-temps, les Villeurbannais ont alors encaissé un 11-2 qui a ramené leur adversaire à seulement deux longueurs. Amine Noua (11 points) est venu sceller le sort du match pour une victoire de trois longueurs (84-81). Une victoire qui intervient 21 ans jour pour jour après le dernier succès de l’ASVEL face au Maccabi Tel-Aviv.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 14EME JOURNEE

Mardi 15 décembre 2020

CSKA Moscou - Anadolu Efes Istanbul : 100-65

Fenerbahçe - Milan : 71-79

Etoile Rouge de Belgrade - Alba Berlin : 84-90

Zalgiris Kaunas - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 92-73

Panathinaikis - Real Madrid ; 93-97



Mercredi 16 décembre 2020

Zenit Saint-Pétersbourg - Bayern Munich : 79-75

FC Barcelone - Khimki Moscou : 87-74

Olympiacos - Valence : 85-96

ASVEL - Maccabi Tel-Aviv : 84-81