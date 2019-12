Euroligue (H/J12) : Coup de froid sur l'ASVEL

Et dire que le Zenit St-Pétersbourg n'avait remporté que deux matchs d'Euroligue depuis le début de saison ! Après prolongation, qui plus est... L'ASVEL a pourtant réussi le petit exploit de perdre dans le temps réglementaire sur le parquet russe. Les champions de France se sont inclinés 75-70 chez les Russes, pourtant derniers, et encaissent ainsi une quatrième défaite d'affilée. Il y aura de quoi avoir des regrets pour les hommes de Zvezdan Mitrovic, car il y avait clairement la place pour s'imposer. Mais les Villeurbannais se sont montrés bien trop brouillons (10 pertes de balle) et trop maladroits à 3 points (5/21), si bien qu'aucun joueur n'a terminé avec plus de 9 points !

Maledon sauve l'honneur

Pourtant, alors que les quinze premières minutes avaient été très serrées, l'ASVEL avait réussi à creuser un petit écart avant la mi-temps, pour compter jusqu'à huit points d'avance à la 18eme. Mais les nombreuses pertes de balles ont permis aux Russes d'égaliser et passer devant, pour compter, eux aussi, huit points d'avance dix minutes plus tard. Soudainement plus en réussite à trois points, Villeurbanne est revenu à hauteur, et a même pris un point d'avance à neuf minutes de la fin. Mais le Zenit a retrouvé des couleurs et a bien géré le money-time, dans le sillage d'un excellent Alex Renfroe (16pts, 8pds). Théo Maledon (9pts, 5pds) a sauvé l'honneur pour l'ASVEL (12eme), mais le club de Tony Parker a perdu une belle occasion de battre une équipe moins bien classée. Vendredi prochain, c'est Milan, septième du groupe, qui se présente à l'Astroballe.



Les marqueurs villeurbannais : Jackson (6), Taylor (8), Jekiri (8), Kahudi (3), Maledon (9), Lomazs (3), Noua (4), Jean-Charles (8), Diot (5), Bako (8), Lighty (8)