Euroligue (H/J1) : Première sortie réussie pour Monaco

Monaco a fait mieux que répondre présent ! Invité en Euroligue grâce à son succès en Eurocoupe la saison passée, le club de la Principauté a signé ses débuts sur la plus prestigieuse scène européenne par un succès sur le Panathinaikos… et avec la manière ! Devant leur public de la Salle Gaston-Médecin, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont d’ores-et-déjà montré que leur place au sein des 18 formations conviées à l’Euroligue cette saison n’est pas usurpée. Pendant les 40 minutes, les coéquipiers de Ioannis Papapetrou (16 points, 6 rebonds) et Daryl Macon Jr (13 points) n’ont tout simplement jamais mené au score. Grâce aux cinq premiers points de leur recrue phare Mike James (11 points, 6 rebonds), les Monégasques ont immédiatement pris le contrôle des opérations. Si le « Pao » est revenu à deux longueurs, Leo Westermann (8 points) a permis à l’ASM de reprendre le large, l’écart s’établissant à sept points au terme du premier quart-temps. La barre des dix unités a été atteinte d’entrée de deuxième quart grâce à Will Thomas (5 points). L’écart a alors oscillé entre huit et treize longueurs, Westermann permettant à la « Roca Team » de retrouver son vestiaire avec une avance de dix points.

Monaco n’a jamais laissé le Panathinaikos espérer

Cinq points en cinq minutes, c’est ce que les joueurs de Dimitris Priftis ont marqué à leur retour sur le parquet pour la deuxième moitié du match. Le mors aux dents, les Monégasques ont embrayé grâce à Paris Lee (10 points, 5 passes) pour atteindre très vite le quinze points d’avance et même 17 à un peu moins de deux minutes du terme du troisième quart-temps. Toutefois, Jehyve Floyd (8 points, 6 rebonds) et Howard Saint-Roos (6 points) ont ramené le Panathinaikos à douze longueurs avec dix minutes encore à jouer dans cette rencontre. Avec Danilo Andjusic (17 points) et Donatas Motiejunas (10 points), Monaco a su effacer cette fin de troisième quart-temps difficile pour poursuivre sa marche en avant. Très solides défensivement, avec seulement sept points concédés en un peu plus de cinq minutes, les joueurs de Zvezdan Mitrovic se sont offert une fin de match tout en douceur. Avec 22 points d’avance et moins de quatre minutes à jouer, les Monégasques ont un peu levé le pied, encaissant un 10-0 qui n’a pas remis en cause le résultat patiemment construit durant cette rencontre. La « Roca Team » s’impose avec douze points d’avance (75-63) et réussit brillamment ses premiers pas en Euroligue.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 1ERE JOURNEE

Jeudi 30 septembre 2021

Monaco - Panathinaikos : 75-63

20h05 : Maccabi Tel-Aviv - Bayern Munich

20h30 : Olimpia Milan - CSKA Moscou

20h45 : Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul



Vendredi 1er octobre 2021

18h00 : Unics Kazan - Zenit Saint-Pétersbourg

19h45 : Fenerbahçe - Etoile Rouge de Belgrade

20h00 : ASVEL - Zalgiris Kaunas

20h00 : Olympiacos Le Pirée - Baskonia Vitoria-Gasteiz

21h00 : FC Barcelone - Alba Berlin