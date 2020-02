Euroligue (H) : Nouvelle défaite pour l'ASVEL en déplacement

L'ASVEL s'effondre dans le deuxième quart-temps



LDLC ASVEL a payé cher un deuxième quart-temps raté et s'incline sur le parquet de @olympiacosbc #LDLCASVEL #GameON pic.twitter.com/UqVV9eBH7q

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 20, 2020

BASKET - EUROLIGUE HOMMES / 25EME JOURNEE

Jeudi 20 février 2020

ASVEL

Vendredi 21 février 2020

Décidément, l'ASVEL n'y arrive pas à l'extérieur.Les Grecs avaient pourtant tout de la bête blessée et prenable jeudi soir devant leur public, puisque le neuvième du classement s'était présenté avec sept absents et a perdu un autre de ses cadres Nikola Milutinov, déjà 9 points à son compteur au moment de laisser ses coéquipiers finir sans lui, au bout de seulement dix-huit minutes de jeu. Le coup était alors encore jouable pour l'ASVEL, qui disputait là sa première sortie depuis sa défaite en finale de la Leaders Cup face à Dijon le week-end dernier. L'espoir n'a pas perduré bien longtemps toutefois pour les protégés de Tony Parker.A l'image d'un Antoine Diot complètement à côté de ses baskets, les Rhodaniens se sont écroulés dans le deuxième quart-temps (23-12), abandonnant pratiquement par la même occasion tous leurs espoirs de remporter une deuxième victoire hors de leurs bases après le succès après prolongation face à l'Etoile Rouge à Belgrade (74-72). Portée notamment par Charles Kahudi (14 points), l'ASVEL est bien revenue sur les talons des Grecs en seconde mi-temps, mais elle a de nouveau plongé, plombée par deux paniers à trois points inscrits coup sur coup. Rebelote en fin de match : alors que les joueurs de Zvezdan Mitrovic avaient réussi à se rapprocher, l'Olympiakos et Vezenkov (15 points), meilleur marqueur de cette partie, a de nouveau repris ses distances, définitivement cette fois. Sale semaine pour les Villeurbannais.Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) -: 81-83: 77-68Fenerbahçe (TUR) -: 65-9420h45 : Olimpia Milan (ITA) - Khimki Moscou (RUS)21h00 : Vitoria (ESP) - Zalgiris Kaunas (LIT)19h00 : Etoile Rouge Belgrade (SER) - CSKA Moscou (RUS)20h30 : Bayern Munich (ALL) - Efes Pilsen Istanbul (TUR)21h00 : Valence (ESP) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)