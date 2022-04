Euroligue (H) : Monaco tombe sur plus fort

Débuts difficiles pour Monaco en play-offs de l'Euroligue ! La Roca Team a lourdement été battue sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée, deuxième de la saison régulière, dans le Match 1 des quarts de finale, qui se disputent au meilleur des cinq rencontres. Les co-leaders de Betclic Elite (avec l'ASVEL et Boulogne-Levallois) se sont inclinés 71-54 en Grèce dans une ambiance de folie. Jamais depuis le début de leur campagne européenne les Monégasques n'avaient inscrit aussi peu de points, perdu autant de ballons (20) et raté autant de lancers-francs (50%). Les play-offs sont une autre compétition et les joueurs de Sasa Obradovic s'en sont bien aperçus mercredi ! Monaco, malgré le contexte, a pourtant réussi un bon début de match et menait 8-15 à la fin du premier quart. Mais les Grecs n'ont pas tremblé longtemps et ont égalisé rapidement (15-15), avant de signer un 10-0 qui leur a permis de rejoindre les vestiaires en menant 33-26.

Seulement 10 points pour James et Hall

L'ASM, alors loin d'être larguée, pouvait espérer revenir à la reprise, mais un 9-0 encaissé l'a tout de suite remise dans les cordes (44-30). Mike James et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à revenir sous la barre des dix points avant la fin du troisième quart (50-36, 30eme), et le quatrième quart a été du même acabit, avec des Grecs qui ont déroulé leur basket et n'ont pas été inquiétés, grâce notamment à Georgios Printezis (12pts) et Shaquielle McKissic (12pts). Monaco perd donc cette première rencontre, la faute notamment à des cadres décevants (10pts pour Donta Hall et Mike James, meilleurs marqueurs de l'équipe). Vendredi se déroulera le Match 2, toujours au Pirée, et les Monégasques ont intérêt à élever leur niveau de jeu, sous peine de se retrouver au pied du mur mercredi prochain pour le Match 3 à Gaston-Médecin.



Les marqueurs monégasques : Lee (9), Bacon (2), Westermann (3), Thomas (7), Diallo (6), Motum (5), Motiejunas (2), Hall (10), James (10)



EUROLIGUE (H) / QUARTS DE FINALE

Match 1 - Mardi 19 avril 2022

Milan (ITA) - Anadolu Efes Istanbul (TUR) : 48-64

Barcelone (ESP) - Bayern Munich (ALL) : 77-67



Mercredi 20 avril 2022

Olympiakos Le Pirée (GRE) - Monaco (FRA) : 71-54

Real Madrid (ESP) - Maccabi Tel Aviv (ISR) : 84-74