Euroligue (H) : Monaco s'offre le champion !

Un quatrième quart haletant

Monaco gère bien la prolongation

Les marqueurs monégasques :

Quel exploit ! Il n'y a pas si longtemps, voir une équipe du championnat de France battre une équipe victorieuse de l'Euroligue semblait complètement improbable. Mais les temps ont changé et Monaco, quart de finaliste la saison passée, est désormais considéré comme un prétendant au titre.Les Monégasques l'ont emporté après prolongation, sur le score de 95-92 au terme d'un match très intense et serré.Ce sont les Turcs (où évoluent les deux Français Rodrigue Beaubois et Amath M'Baye, auteurs de 10 et 13 points ce jeudi), qui ont le mieux entamé la rencontre en menant 6-15 après cinq minutes puis 12-20 à l'issue du premier quart. Mais les Monégasques ont fini par rentrer dans leur match, sont passés devant à la 13eme minute (23-22) et ont conservé leur court avantage jusqu'à la mi-temps (36-35). Mike James avait alors 6 points à son compteur.Mais les Stambouliotes sont revenus sur la fin (58-60, 30eme). Dans le dernier quart, la Roca Team a compté au maximum quatre points d'avance (75-71, 35eme), mais les dernières minutes ont été complètement décousues, les deux équipes se rendant coup pour coup à trois points (Clyburn, Moerman, M'baye), et c'est finalement Mike James, auteur de 13 points, qui a envoyé les deux équipes en prolongation (82-82), Micic puis James manquant tour à tour les tirs de la victoire dans les 29 dernières secondes.Il a donc fallu disputer cinq minutes supplémentaires, et Monaco n'a jamais été mené durant cette prolongation. Les vice-champions de France ont mené 88-84, puis l'Efes est revenu à 88-88, mais Monaco a fini par un 7-4, avec encore deux points de Mike James, qui termine avec 19 unités.A commencer par le Maccabi Tel Aviv, chez qui Monaco se rendra la semaine prochaine.Brown (4), Okobo (9), Loyd (3), Blossomgame (6), Diallo (15), Moerman (14), Motiejunas (14), Strazel (2), Hall (9), James (19)