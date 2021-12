Euroligue (H) : Monaco s'incline à Berlin

Alpha Diallo at the rim for an emphatic rejection.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/h3YOvHn203

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2021

Monaco est revenu à -2

Les marqueurs monégasques :

Quatrième défaite en cinq matchs d'Euroligue pour Monaco. Le retour de Sasa Obradovic sur le banc de la Roca Team n'a rien révolutionné, et elle s'est inclinée 92-84 sur le parquet de l'Alba Berlin lors de la 17eme journée, la dernière de la phase aller. L'ASM avait pourtant très bien entamé la rencontre et menait de huit points après deux minutes de jeu, mais les Allemands n'ont pas tremblé bien longtemps.Berlin a creusé l'écart tout au long du d'un deuxième quart catastrophique pour Monaco, qui n'a réussi à marquer que 9 points, tout en en encaissant 17. Si bien qu'à la mi-temps, l'Alba menait 40-30.Les Allemands ont encore accentué leur emprise sur le jeu dans le troisième quart, qui les a vu porter leur avance à +13, le plus gros écart du match (69-56, 30eme). Pourtant, Monaco a continué d'y croire, et dans le dernier quart, l'ASM est revenue à 76-74 à 4'38 de la fin.Malgré les 25 points et 8 passes de Mike James et les 23 points de Donatas Motiejunas, Monaco concède sa onzième défaite en 17 matchs et plonge à la quatorzième place du classement, à trois victoires du Top 8. Lors de la prochaine journée, dans une semaine, les Monégasques recevront le Maccabi Tel Aviv, dixième, mais qui reste sur six défaites de suite en Euroligue. Mais avant, la Roca Team ira rendre visite au promu Fos-sur-Mer lundi en Betclic Elite.Lee (10), Bacon (3), Thomas (4), Diallo (11), Motiejunas (23), Ouattara (6), Hall (2), James (25)