Euroligue (H) : Monaco fesse l'Efes

Le tenant du titre a reçu une grosse claque à Monaco ! L'ASM s'est en effet imposée sur le score de 102-80 face à l'Efes Istanbul ce vendredi lors de la 29eme journée de l'Euroligue. Déchaînée, la Roca Team, qui alterne les victoires et les défaites sur la scène européenne depuis quelques semaines, s'est bien reprise après sa défaite de la semaine dernière à Barcelone en écrasant les Turcs, pourtant mieux classés. Il n'y a pas eu le moindre suspense dans cette rencontre où Monaco a remporté les quatre quarts-temps. Les Monégasques menaient déjà 25-19 à la fin du premier quart-temps, puis 49-38 à la mi-temps. L'écart a encore augmenté dans le troisième quart, avec un impressionnant +19 (75-56), et les Turcs ne sont même pas parvenus à le réduire dans le dernier, perdu 27-24, pour un débours total de 22 points.

Monaco septième mais...

Mike James, auteur de 27 points, 5 rebond et 6 passes décisives, a été le grand artisan de la victoire monégasque, et il a été bien aidé par Alpha Diallo (19pts, 6rbds), alors qu'en face, seul Vasilije Micic (25pts, 8pds) a dépassé les 13 points. Grâce à cette onzième victoire en 24 matchs, Monaco occupe la septième place du classement à sept journées de la fin, ce qui qualifierait la Roca Team pour les quarts de finale et lui assurerait une place en Euroligue la saison prochaine si les choses en restaient là. Mais l'Euroligue devrait prochainement décider que les résultats contre les clubs russes (Zenit St-Pétersbourg, CSKA Moscou et Kazan) ne seront pas pris en compte, ce qui devrait faire reculer Monaco, particulièrement brillant face à ces derniers, au classement. Il va donc falloir gagner un maximum de matchs d'ici la fin de la saison régulière. A commencer par celui contre l'Olympiakos (4eme) le 23 mars.



Les marqueurs monégasques : Bacon (8), Motum (3), Hall (11), James (27), Lee (14), Thomas (7), Diallo (19), Motiejunas (9), Ouattara (4)